Ecuador registra 208 muertes confirmadas por coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia

La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, informó este martes 28 de abril que la cifra de fallecidos confirmados por la pandemia del coronavirus en el país sudamericano se elevó a 871, 208 muertos más que los registrados hasta este lunes.

Sin embargo, el número de muertes totales podría ser más del doble, debido a que las autoridades también han comunicado la cifra de 1.212 "fallecidos probables por covid-19 a nivel nacional".

La suma de muertes confirmadas y las "probables", según los datos oficiales, eleva la cifra de víctimas fatales a 2.083.

🕙COMUNICADO || #COVID19El Ministerio de Salud Pública informa: 64558 muestras,*⃣ 1189 recuperados,*⃣ 1643 casos con alta hospitalaria,*⃣ 26703 casos descartados,*⃣ 24258 positivos y*⃣ 871 fallecidos.#QuédateEnCasaMás información en ➡https://t.co/6DQFEswO0Upic.twitter.com/kQwSr0D7us — Salud_Ec (@Salud_Ec) April 28, 2020

Por su parte, el número de contagiados por el coronavirus en el país sudamericano ascendió a 24.258, 1.018 más que el día anterior.

Según el boletín oficial, publicado por el Ministerio de Salud, del número de casos de contagios activos, 20.103 personas se encuentran en aislamiento domiciliario, 318 hospitalizados estables y 134 con pronóstico reservado.

Entretanto, desde el inicio de la pandemia en el país sudamericano, a finales de febrero de 2020, se ha dado el alta médica a 1.643 personas; mientras, 1.189 han sido declarados recuperados.

Al momento, se han tomado 64.558 muestras para realizar pruebas para coronavirus, de las cuales 26.703 han resultado negativas.

"La pandemia está comenzando"

Está previsto que el próximo 4 de mayo el país, el mayor afectado de la región en términos per cápita, pase de la etapa de aislamiento, en la que se encuentra actualmente, a la de distanciamiento social.

Ese cambio se aplicará en cada provincia y cantón (municipio), según evaluación previa de las autoridades nacionales y locales.

Sin embargo, en la cadena nacional de radio y televisión de este martes para dar a conocer los datos, el viceministro de Salud, Xavier Solorzano, pidió a la población no relajarse ante la crisis sanitaria.

"La pandemia no ha terminado, está comenzando, no nos descuidemos, no bajar la guardia, todos alertas y activos frente al coronavirus", enfatizó el funcionario.

