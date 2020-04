Millones de desempleados no logran conseguir beneficios en EE.UU. en medio de la pandemia

De acuerdo con los resultados de un sondeo en línea del Instituto de Política Económica (EPI, por sus siglas en inglés) publicado en EE.UU., por cada 10 personas que ingresan sus datos en el sistema de ayuda del Gobierno federal, 3 o 4 no han logrado registrarse y otras 2 ni siquiera han intentado postularse.

Las cifras oficiales en Estados Unidos indican que son 26,5 millones de personas las que han solicitado beneficios de desempleo desde mediados de marzo, y la encuesta del EPI indicó que entre 8,9 y 13,9 millones de personas han sido excluidas del sistema, según informó Ben Zipperer, autor principal del estudio.

"Este estudio valida las denuncias e informes noticiosos que hemos estado viendo sobre personas que tienen problemas para solicitar los beneficios que necesitan y merecen", dijo Zipperer a Reuters.

El presidente Donald Trump ha señalado en varias ocasiones que su objetivo es que el Gobierno federal maneje directamente los depósitos vinculados al paquete de estímulo de 2 billones de dólares del Congreso, pero los estados se negaron. "Culpe a los demócratas por cualquier 'retraso' en su Seguro ampliado de Desempleo. Yo quería que el dinero fuera pagado directamente, pero ellos insistieron en que la distribución de pagos sea por estado. Les dije que esto sucedería, especialmente con muchos estados que tienen computadoras viejas", tuiteó Trump el pasado 27 de abril.

Varios desempleados han asegurado que los sitios web están caídos y las líneas telefónicas obstruidas, producto del colapso de los gobiernos estatales que administran el programa de ayuda.

Algunos estados han tenido problemas para encontrar personal que sepa actualizar los sistemas informáticos que funcionan con tecnología de hace décadas. Otros que se han mudado a una tecnología más nueva también han encontrado problemas técnicos.

Alrededor del 9,4 % de los encuestados dijo que había solicitado con éxito los beneficios de desempleo, mientras que el 3,4 % aseguró haberlo intentado pero sin éxito. Otro 1,9 % de los encuestados por EPI señaló no haber presentado la solicitud porque el proceso era demasiado difícil.

"Es una pena cómo trabajas durante tantos años y luego, cuando lo necesitas, no puedes obtenerlo", afirmó Jim Hewes, de 48 años. Asimismo, señaló que no pudo presentar un reclamo en línea durante más de dos semanas después de haber sido despedido. Hewes aseguró haber enviado una solicitud físicamente en papel el 9 de abril, pero que hasta ahora no había recibido noticias sobre el estado de avance de tal requerimiento. "Está casi hecho para que falle. Se diseñó de manera compleja para que la gente se desanime y se rinda", señaló.

Se reporta que muchos estadounidenses que lograron presentar su solicitud no han recibido sus pagos, semanas después de perder sus trabajos.

Consultada por la agencia, Rachel Alvarez, de 44 años y que trabajaba en un restaurante en Naples, Florida, asegura que esconde bocadillos en su habitación para que sus 3 hijos no los coman tan rápido. Sus ahorros, asegura, se acabaron luego de ser despedida el pasado 25 de marzo. "No tengo nada", señaló. "Por mucho que no quiera que mis hijos me vean estresada, cada uno me ha visto llorar".

Las estadísticas del Departamento de Trabajo muestran que el 71 % de los solicitantes están recibiendo pagos, aunque esa cifra varía significativamente según el estado.

EPI sondeó a 24.607 usuarios adultos de Internet que utilizaron Google Surveys entre el 13 y el 24 de abril. La encuesta tiene un indicador de precisión cercano al 1 %.