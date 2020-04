"Están disfrutando de sus vacaciones": Trump acusa a los demócratas de no querer trabajar

Este lunes, la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. anunció que los legisladores regresarían a trabajar el 4 de mayo. Sin embargo, al día siguiente el organismo, que cuenta con mayoría demócrata, cambió su decisión y declaró que no reiniciará sesiones en la fecha prevista, en virtud de que en Washington todavía rige una orden de "quedarse en casa" debido a la pandemia de coronavirus.

Tras ese anuncio, el presidente Donald Trump acusó a los miebros del Partido Demócrata de no querer trabajar. "Los demócratas no quieren volver. No quieren volver. Creo que deberían regresar aquí, pero no lo hacen. Están disfrutando de sus vacaciones y no deberían hacerlo", comentó el mandatario la situación ante los periodistas.

Además, Trump aprovechó la oportunidad para criticar directamente a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

"Ves a Nancy Pelosi comiendo helado en [un programa de] la televisión nocturna. Sí, creo que probablemente sí la están pasando bien. Creo que deberían regresar. Creo que todos deberían volver, y deberíamos trabajar en esto juntos", aseveró el líder estadounidense.

Pelosi ha sido ampliamente criticada por presumir durante un programa televisivo de su 'arsenal' de helados, preparado para sobrevivir la cuarentena, mientras decenas de millones de estadounidenses presentan solicitudes de desempleo debido a la crisis actual. La Administración Trump usó las polémicas imágenes para cuestionar el liderazgo de Pelosi.