Así reaccionó el principal infectólogo de EE.UU. a la imitación que Brad Pitt hizo de él en un programa de humor

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., el doctor Anthony Fauci, se sintió gratamente identificado en la imitación que Brad Pitt hizo de él el pasado sábado en el programa de humor 'Saturday Night Live' de la cadena NBC, donde comentaba las decisiones de las autoridades estadounidenses durante la crisis sanitaria por el coronavirus.

"Creo que lo hizo muy bien", señaló este lunes el especialista de 79 años en una entrevista con la cadena Telemundo, en referencia a la parodia del actor. El doctor no solo mostró su satisfacción por la interpretación de Brad Pitt, sino que, además, aprobó el mensaje que envió Pitt mientras lo encarnaba.

"Soy un gran admirador de Brad Pitt, y esa es la razón por la que cuando me pregunta la gente quién me gustaría que me interpretase, menciono a Brad Pitt, porque es uno de mis actores favoritos. Creo que hizo un gran trabajo", recalcó el principal epidemiólogo de EE.UU.

A primeros de abril Fauci bromeó en una entrevista, afirmando que si tuviera que ser interpretado le gustaría que lo hiciera Brad Pitt y, al parecer, su respuesta fue escuchada por la estrella de Hollywood, que le sorprendió el sábado con su imitación en el legendario programa de humor.

Metido en la piel del principal infectólogo de EE.UU., el actor intentó aclarar algunas de las más polémicas declaraciones del presidente Donald Trump respecto a la pandemia, como la afirmación del mandatario al comienzo del brote acerca de que el virus desaparecería un día "como de milagro".

En el 'sketch' cómico también apareció recogido uno de los más recientes y controvertidos comentarios de Trump sobre la posibilidad del uso de inyecciones de desinfectante para tratar a los pacientes contagiados.

Al final del programa Pitt dio las gracias a Fauci por su "paciencia y claridad" para afrontar la crisis, al igual que a todos los trabajadores de la salud por su trabajo.