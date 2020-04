Un estudio sostiene que los genes determinan la gravedad de los síntomas del coronavirus

Un nuevo estudio, realizado por el King's College de Londres, responde a la pregunta que se hacen muchos: ¿por qué algunos mueren por coronavirus y otros ni se dan cuenta de que se contagiaron? Según los científicos que analizaron los datos de 2.633 gemelos enfermos, los genes son responsables parcialmente de cómo una persona resistirá frente al contagio de covid-19.

Los investigadores compararon los síntomas de gemelos idénticos, que comparten el 100 % de los genes, y de no idénticos, que tienen iguales la mitad de sus genes. Como resultado, descubrieron que los genes son un 50 % responsables en los casos en que los pacientes tienen síntomas, como fiebre, diarrea, delirio, pérdida del olfato y el gusto.

Mientras que síntomas como voz ronca, tos, dolor en el pecho y dolor abdominal, no estaban relacionados con la genética. "Esta enfermedad es muy rara, porque se presenta de manera muy diferente en distintas personas. Lo que hemos demostrado es que esto no es casual", explicó Tim Spector, uno de los autores de la investigación, al diario británico The Guardian.

"Esto no depende tanto de dónde vives o con quién te has visto, sino que se trata de algo innato. La posibilidad de no enfermarse o de enfermarse gravemente está bajo cierto tipo de control genético", añadió el científico del King's College de Londres. Los investigadores consideran que su descubrimiento podría ayudar a determinar a las personas que están bajo mayor riesgo en medio de la pandemia del coronavirus.