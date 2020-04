Cientos de venezolanos están varados hace tres días en una autopista en Colombia a la espera del permiso para retornar a su país

Un grupo de unos 500 venezolanos se encuentran varado desde hace tres días en la Autopista Norte, en Bogotá, a la espera de que el Gobierno colombiano autorice la continuación de su viaje de regreso a su país.

Recientemente, fue cerrada la mencionada vía de comunicación, que conecta con la carretera Panamericana, ante la presencia de los venezolanos que esperan que las autoridades permitan el paso de los autobuses donde se trasladan.

Un hombre que no se ha identificado, al ser abordado por el reportero de Noticias RPTV, afirmó que el Gobierno colombiano no les ha ayudado "con nada" y que ellos mismos han tenido que costear su pasaje de regreso a su país de origen, cuyo costo es de unos 30 dólares. "No nos dan comida, no nos dan respuesta, queremos una solución, aquí hay más de 150 niños", dice.

#ATENCIÓN I 🚨Cientos de migrantes venezolanos están varados en la Autopista Norte antes de llegar al peaje Andes cumpliendo ya tres días sin respuesta, exigen al gobierno de @IvanDuque a la alcaldesa @ClaudiaLopez y a @MigracionCol que les habiliten un corredor humanitario. pic.twitter.com/QGdkYp7Vrr — NOTICIAS RPTV (@NoticiasRPTV) April 29, 2020

Otro de los entrevistados se ha referido a las condiciones sanitarias precarias debido a que han tenido que bañarse y hacer sus necesidades en un potrero en las cercanías. "Necesitamos una respuesta afirmativa de que podemos circular a nuestros destinos", exigió.

Tras el cierre de las fronteras entre Venezuela y Colombia, como medida preventiva ante el coronavirus, unos 12.000 venezolanos, según cifras de Migración colombiana, han regresado a su país ante la pérdida de sus empleos y la situación de emergencia.

Una vez en Venezuela, el Gobierno ha dispuesto unos campamentos en el estado fronterizo de Táchira, para que cumplan la cuarentena, se les realicen pruebas de diagnóstico del covid-19 y finalmente puedan volver a sus lugares de origen.