VIDEO: Cuelan un dron con forma de colibrí en medio de miles de mariposas monarca

La cámara voladora fue diseñada en forma de colibrí para no espantar a los insectos posados o en vuelo en torno árboles coníferos.

Un programa de la cadena de televisión estadounidense PBS puso en vuelo un dron diseñado en forma de colibrí en territorio mexicano, con la misión de grabar desde dentro un enjambre de mariposas monarca.

El rodaje se llevó a cabo en las montañas de Michoacán en los primeros meses de este año, durante el periodo de hibernación de miríadas de estos majestuosos insectos en los bosques de oyamel –un abeto típico de la región–, desde donde migran anualmente a EE.UU. y Canadá.

El video permite por primera vez apreciar la vida interna de la bandada y no como se le suele ver, a modo de una nube sobre el horizonte. El documental entero, del que es parte este fragmento, se emitirá en la serie 'Spy in the Wild' de PBS el próximo 6 de mayo.

La 'infiltración' fue posible gracias a la forma inusual del dron espía, cuyo diseño busca no atemorizar a las mariposas, al tiempo que las protege –mediante sus escudos de malla– de todo daño físico que pudieran causarles las hélices camufladas sobre las alas del 'pájaro'. Los insectos hasta se posan sobre esa malla protectora o la rozan sin riegos.

La presencia de la cámara voladora no alteró la tranquilidad del bosque, donde los colibríes son comunes y, al igual que las mariposas, basan su alimentación en néctar.

