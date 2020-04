La presidenta de Madrid replica con Venezuela a las críticas por dar comida basura a los niños más pobres (y las redes se llenan de memes)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido este miércoles y jueves en carne de meme y críticas por sus polémicas declaraciones acerca de la comida que su Gobierno proporciona a los niños de las familias más vulnerables de la región. Su administración ofrece a los más de 11.000 niños de las familias más pobres, desde que se decretó el cierre de los colegios de la región por la crisis del coronavirus el 11 de marzo, un menú que ha levantado polvareda.

"Dicen que si yo le daría una pizza a mis hijos. Que le den a un niño una pizza no creo que sea un problema", afirmó la mandataria madrileña este miércoles durante su comparecencia en el pleno de la Asamblea de Madrid. "Creo que los niños están en sus casas confinados y 'jartos' de estar ahí, y que tengan que aguantar los menús que les pondrían sus señorías de Podemos, que a lo mejor son los menús de Venezuela, que es nada", ha espetado.

"Para ustedes será basura. Para esos padres no era basura. Y cada vez que ustedes hablan de esa manera, no me ofenden a mí, les ofenden a ellos", ha continuado con su defensa, y ha añadido: "Yo juraría que al 100 % de los niños les encanta y si es temporalmente y es de una manera excepcional, pues a lo mejor también". "Les apuesto lo que quieran a que el niño primero se comía la pizza y ya contra su voluntad la ensalada", concluía su alegato a favor del menú que proporcionan.

Comer pizza y sándwiches durante más de 45 días es una dieta equilibrada para los niños según esta señora....NOS AYUDAIS A DIFUNDIR??#AyusoDimisionpic.twitter.com/nU1F3aDpFM — ★Antídoto★ 🔻 (@Yo_Soy_Asin) April 30, 2020

Ayuso ha dado uso así a la estrategia habitual de los partidos del espectro de la derecha en España de aludir a Venezuela al tratar sobre críticas que afectan a su gestión.

Pizza, hamburguesas o 'nuggets' a diario

Las familias de estos niños son perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI), una ayuda económica para personas desfavorecidas, a la que acompaña una ayuda de comedor para los pequeños en edad escolar, con la que pueden disfrutar del este servicio en los centros escolares por un euro al día.

Tras el cierre de los centros educativos, Ayuso llegó a acuerdos con empresas privadas para solucionar esta problemática. Desde entonces los niños tienen acceso a un menú diario servido por empresas de comida rápida, también conocida como 'comida basura', como Telepizza o Rodilla, que incluyen platos principales como pizza, hamburguesa o 'nuggets' de pollo, acompañadas habitualmente de patatas fritas y refrescos.

La medida tomada por la política del Partido Popular (PP) levantó controversia desde el inicio, debido al contraste con las medidas tomadas en otros territorios. Así, los gobiernos de otras Comunidades Autónomas han optado por no rescindir los contratos con las empresas de los comedores escolares, como ha sucedido en Madrid, y que sean estas compañías las que se encarguen de la elaboración diaria de los menús para los pequeños, siguiendo estrictos criterios nutricionales.

En otras regiones se ha optado por transferir la ayuda económica directamente a las familias, para que sean ellas las que adquieran los alimentos que más necesitan.

Las redes se llenan de memes

Las declaraciones de Ayuso de este miércoles han provocado que las redes sociales se llenaran de memes. El más viral, que ha tomado una parte de su discurso y ha editado las imágenes para que la presidenta madrileña parezca una trabajadora de una hamburguesería, ha tenido ya más de 53.000 retuits.

Con Coca Cola 🙏 pic.twitter.com/BAhDHqe7YU — United Unknown (@unitedunknown) April 29, 2020

Otros memes han seguido en la misma línea, acompañando las imágenes del hashtag #AyusoDimision, que este jueves es tendencia en España en la red social Twitter.

Hay que darles todos los días pizzas, hamburguesas y coca colas a los niños, porque es lo que quieren #AyusoDimisionpic.twitter.com/35HFShy3YR — Heidi Podemita (@HPodemita) April 30, 2020

La dieta de Ayuso para los menores en riesgo de exclusión lo tiene todo: populismo, toneladas de azúcar en vena para los peques y... ¡VENEZUELA!#AyusoDimisiónpic.twitter.com/41KVVAb4CD — CredoForRevolution🔻 (@ForRevolucion) April 30, 2020

Muchos han criticado el concepto de comida saludable de Díaz Ayuso de una manera irónica.

Como buen madrileño de bien haré caso a mi presidenta y me he preparado hoy un desayuno sano y equilibrado #AyusoDimisionpic.twitter.com/Ddhxsz1C4L — Santiti #YoMeQuedoEnCasa (@republicamadrid) April 30, 2020

La pirámide nutricional de Isabel Díaz Ayuso. pic.twitter.com/Mukue5svry — Raúl Navarro (@numero6) April 29, 2020

Además, desde que se anunció el acuerdo con estas compañías de comida rápida, así como la colaboración con otras empresas privadas para dar servicios en la lucha contra la epidemia, la manera de publicitarlo de Díaz Ayuso también ha generado muchas críticas, cómo no, también en forma de meme.

1/ Estos días estamos asistiendo a la extraña conversión de la presidenta madrileña en una valla publicitaria de grandes empresas.En vez de publicitar su "altruismo", ¿por qué esas empresas no devuelven el dinero de paraísos fiscales y pagan impuestos según sus ingresos? #hilopic.twitter.com/fwrclzaGsJ — La Ingobernable (@CSIngobernable) March 24, 2020

Los nutricionistas en pie de guerra

Han sido diversos los profesionales relacionados con la nutrición y con la divulgación de la salud que han alzado la voz ante esta iniciativa de Díaz Ayuso, así como a raíz de estas últimas declaraciones.

Miguel A. Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos, se pregunta: "¿Le darías esto de comer a vuestros hijos cada día durante 60 días?". Mikel López Iturriaga, responsable del popular blog El Comidista, ha reaccionado así: "La buena alimentación no es cuestión de izquierdas o derechas. Cuando pueda, hable con dietistas-nutricionistas serios. Que le expliquen todo lo que está mal en estas espantosas declaraciones".

¿La daríais esto de comer a vuestros hijos cada día durante 60 días? Es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, en colaboración con empresas como Telepizza o Rodilla. Niños de entre 3 y 12 años con beca de comedor pic.twitter.com/4V2YyvnhOb — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) April 29, 2020

Un tercio de los niños madrileños tiene sobrepeso

Según la propia Consejería de Sanidad del Gobierno regional de Madrid, en un estudio que presentó en 2018, uno de cada tres menores de ese territorio entre los 2 y 14 años sufre sobrepeso u obesidad: un 33,6 % en el caso de los niños y del 27,7 % en el de las niñas.

En ese estudio se precisaba que la "prevalencia de la obesidad aumenta según empeoran los indicadores de nivel educativo y de clase social", de manera que la obesidad de menores con madre con educación universitaria era del 6,5 %, frente al 19,5 % de aquellos con madres que solo tenían estudios primarios.

"La solución que ha dado la Comunidad de Madrid, mantenida en el tiempo, podría tener un impacto negativo en la salud de los niños y niñas. Sus almuerzos no son nutritivos ni equilibrados y están basados en productos desaconsejados en las principales guías alimentarias, ya que se asocian a un aumento del riesgo de sobrepeso, obesidad, y otras enfermedades asociadas", afirma Catalina Perazzo, directora de Políticas de Infancia de Save the Children.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, la más importante de la Comunidad de Madrid, ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo por esta situación. Además, ha presentado una denuncia por la vía administrativa ante la Consejería de Educación y Juventud como paso previo a una demanda judicial, según han indicado desde la FAPA. Asimismo, exigen que se "retome las conversaciones con las empresas de comedor que anteriormente suministraban a los Centros Educativos y que cumplían todos los requisitos nutricionales exigidos".