"Me pregunto si es real": Trump cuestiona las imágenes de ovnis publicadas por el Pentágono

Días después de que el Pentágono hiciera públicos oficialmente unos videos de ovnis obtenidos por pilotos, el presidente de EE.UU., Donald Trump, se mostró escéptico sobre el asunto y puso en duda la autenticidad de las imágenes.

"Me pregunto si es real. Es una locura de video", señaló el mandatario el pasado miércoles en relación a las grabaciones, en el tramo final de una entrevista con Reuters centrada en la pandemia del coronavirus.

Esta semana, el Pentágono hizo públicos oficialmente tres videos de corta duración con ovnis grabados por pilotos en 2004 y 2015. Las imágenes muestran "fenómenos aéreos no identificados" de objetos que se desplazan rápidamente por el aire mientras son grabados con cámaras infrarrojas.

En septiembre del año pasado, la Armada de EE.UU. ya reconoció la veracidad de los videos y ahora, tras "una revisión exhaustiva", el Pentágono determinó que estas grabaciones "no revelan capacidades o sistemas sensibles, y no afecta a las investigaciones posteriores de incursiones en el espacio aéreo militar por fenómenos aéreos no identificados".

El Departamento de Defensa esgrime que ha publicado los videos "para aclarar cualquier idea errónea de la sociedad sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o no, o si hay más en los videos".

A mediados del año pasado, Trump admitió tener serias dudas sobre la existencia de objetos voladores no identificados. Interpelado sobre la existencia de vida extraterrestre, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que si existiera, los "grandes pilotos" de su país ya lo sabrían. Posteriormente, durante otra entrevista el mandatario volvió a señalar sus dudas sobre los ovnis, aunque aseguró que "todo es posible".