Enfermera española, sobre su lucha contra el coronavirus: "El miedo y la soledad son los dos sentimientos mayores que hemos visto"

Esther Gorjón cree que, de haber un nuevo brote la mitad de fuerte que el primero, el sistema de salud del país ibérico probablemente no aguante, porque los profesionales están muy cansados.

La enfermera de emergencia española Esther Gorjón asegura que el miedo y la soledad son los dos sentimientos que más se han observado durante la actual pandemia de covid-19, según lo explicó este viernes en una entrevista exclusiva con RT.

"El miedo y la soledad son los dos sentimientos mayores que hemos visto, también el agradecimiento", explicó Gorjón, que indicó que también abundaba la confusión. En este sentido, detalló que ella —que atiende a domicilio— se encontró con muchos pacientes sin vidaque fallecieron solos en su casa.

Asimismo, agregó que algunas personas temían estar contagiadas por la nueva enfermedad y que los tuvieran que ingresar en el hospital. "He tenido más miedo en infectarme y poder infectar a otros, sobre todo a otros pacientes, que en tenerlo yo", aseveró la enfermera, que lleva casi seis semanas sin ver a sus seres queridos.

Gorjón admitió que en un momento dado tuvo la sensación de que todos los médicos y enfermeras iban a contraer la enfermedad, recordando que España es el país con más profesionales de la salud infectados por el coronavirus.

La enseñanza de la pandemia

"Todavía el sistema no se ha recuperado del primer golpe. Si tuviéramos una oleada […] la mitad de fuerte que la primera, no sé si vamos a aguantar", indicó, argumentando que los trabajadores del sector sanitario están muy cansados, porque algunos de ellos no han descansado en todo el mes.

Si bien reconoció que en el país ibérico la situación ya está mejor, Gorjón cree que "hay que ser más previsores en todos los sentidos", subrayando que al principio del brote fueron un poco a la deriva. "Esto nos ha pegado en las narices de lleno a todos en España", incluyendo al sistema sanitario y al Gobierno, concluyó.

La pandemia de covid-19 ya ha dejado 24.824 muertes y más de 215.000 infectados en España, uno de los países más azotados por la pandemia en Europa. Al menos 112.000 personas se han recuperado desde el inicio del brote en el país ibérico.

