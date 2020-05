Un acuario japonés insta a hacer videollamadas con las anguilas para que no olviden cómo se ven los humanos

Debido la cuarentena ya no hay visitantes en el lugar, y la dirección teme que esto resulte en que las anguilas vean una amenaza en las personas.

El acuario japonés ubicado en la torre de televisión Skytree de Tokio tuvo que cerrar a principios de marzo debido a la pandemia de coronavirus. Esto llevó a consecuencias inesperadas: las anguilas de jardín que viven allí comenzaron a olvidar cómo se ven los humanos.

Estos peculiares peces que habitan el suelo del mar reciben su nombre por su costumbre de sacar la cabeza de sus madrigueras, mientras que la mayor parte de su cuerpo permanece oculta, lo que les hace parecer plantas.

La dirección del acuario teme que la actual situación resulte en quelas anguilas vean una amenaza en las personas y comiencen a esconderse cuando aparezcan, algo que no hacían antes, reseña The Guardian. Esto significa que los visitantes no podrán observarlas, y será mucho más difícil controlar su estado de su salud.

Por lo tanto, se pidió a todos los interesados ​​que realicen videollamadas por FaceTime para que las anguilas los vean. Con ese fin, los trabajadores instalarán iPhones y iPads frente al acuario. Las personas que llaman deben mostrar sus caras, agitar sus manos y hablar un poco (pero en ningún caso deben alzar la voz, ya que a las anguilas no les gusta esto). Las llamadas se llevarán a cabo del 3 al 5 de mayo.

En Twitter, ya se puede encontrar la etiqueta #PleaseRememberHumans ("Por favor, no olviden a los humanos") con el que los usuarios demuestran su solidaridad con las anguilas solitarias. Asimismo, algunos ya criticaron a la dirección del acuario por el hecho de que no se puede llamar a las anguilas desde computadoras convencionales y dispositivos Android (no tienen FaceTime).