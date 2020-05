Boris Johnson revela que los médicos se prepararon para anunciar su muerte mientras estuvo internado

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha asegurado que los médicos que lo atendieron mientras luchaba contra el covid-19 se prepararon para anunciar su muerte si finalmente se producía, según lo reveló este sábado en una entrevista concedida a The Sun.

"Fue un momento difícil, no lo negaré. Tenían una estrategia", explicó Johnson, detallando que estaba al corriente de que los profesionales de la salud tenían elaborado un plan sobre qué hacer "si las cosas salían mal".

Johnson reconoció que su estado de salud no era muy bueno, pues necesitó "litros y litros de oxígeno" para superar el trance. De hecho, durante tres días estuvo en la unidad de cuidados intensivos del hospital londinense Saint Thomas.

"Me sentí frustrado"

"Era difícil creer que en solo unos días mi salud se había deteriorado hasta ese punto", siguió. "Recuerdo que me sentí frustrado. No podía entender por qué no estaba mejorando", reconoció el mandatario británico.

Pero Johnson mejoró y el pasado 12 de abril fue dado de alta tras dar negativo a la nueva enfermedad. Este lunes reapareció en público y dos días después nació su primer hijo, al que su novia Carrie Symonds y él han llamado Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, en honor a los médicos que le salvaron la vida.

El covid-19 ya ha dejado 28.131 muertes y más de 180.000 infectados en Reino Unido. Al menos 892 personas se han recuperado en el país, el segundo más azotado en Europa por la pandemia, después de Italia.

¿No sabe si necesita hacerse la prueba del covid-19? Complete nuestro cuestionario para averiguarlo.