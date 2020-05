Esta icónica isla italiana pagará parte de los pasajes y del hospedaje a los turistas tras la crisis sanitaria

En su intento por reactivar el turismo, el Gobierno de la isla italiana de Sicilia ha decidido destinar un fondo aproximado de 50 millones de euros para pagar la mitad de los billetes de avión y un tercio del coste de hospedaje a los turistas, cuando el país haya superado la crisis sanitaria a causa del covid-19, según Forbes.

Diseñado para atraer a los turistas el próximo verano, el plan también ofrece el pago de las entradas para museos y sitios arqueológicos.

El Gobierno siciliano ha creado una página web llamada 'Visit Sicilia' en la que deben registrarse los interesados en recibir los beneficios de esta iniciativa, creándose una cuenta para recibir los cupones que serán entregados por las autoridades regionales.

Cabe indicar que aún no hay fechas concretas sobre cuando el país europeo, o la isla en particular, empezará a recibir visitantes de nuevo. No obstante, el ente regional de turismo apunta a los próximos meses de julio o agosto.

Desde el 4 de mayo, el país relajará parte de las restricciones de confinamiento. A partir de esta fecha el país transalpino reanudará la producción industrial y las obras de construcción, y abrirá los parques. Al mismo tiempo, las reuniones masivas seguirán estando prohibidas.