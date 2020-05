Un funcionario mexicano que contrajo covid-19 y coincidió con López Obrador en un evento cree que "no hay forma" de que haya contagiado al presidente

El titular de la Procaduría Federal del Consumidor de México (Profeco), Francisco Ricardo Sheffield Padilla, que admitió este domingo haber dado positivo en el test de coronavirus, ha descartado haber contagiado al presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de haber coincidido con él en la conferencia del pasado 27 de abril.

Sheffield Padilla aseguró, durante el transcurso de una entrevista en el canal Milenio Televisión, que no estrecha la mano del presidente ni se sitúa a menos de dos metros de él desde hace más de un mes, por lo que no considera posible haberle transmitido el virus, a pesar de que ambos han compartido espacios en diversos actos públicos desde entonces. "Como no he tenido tos, ni estornudos, entonces no hay forma de que yo haya contagiado al señor Presidente", añadió.

El funcionario afirmó que todas las personas que tuvieron contacto con él –unas 16, según sus propias estimaciones– están ya dispuestas a realizarse las pruebas inmediatamente.

Por lo demás, el titular de Profeco detalló que existe un protocolo en Palacio Nacional mexicano para evitar nuevos contagios, y en particular para proteger la salud de López Obrador: "nadie se acerca a más de metro y medio al señor Presidente y nadie lo está saludando", aseguró a ese respecto.

En relación a su propio contagio, Sheffield Padilla cree que pudo producirse mientras ejercía sus funciones durante la semana previa a la aparición de sus síntomas. "Participé en varias verificaciones en la calle, a supermercados y tiendas departamentales, estando activo todo en la Ciudad de México", aclaró, indicando que "pudo ser en cualquiera de esos momentos".

Hasta este lunes, en México se registran 23.471 casos y 2.154 muertes por coronavirus.