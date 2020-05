Muere a los 30 años la cantante Cady Groves

La cantautora estadounidense Cady Groves murió el 2 de mayo a los 30 años, informó su hermano, Cody Groves, a través de su cuenta de Twitter.

"Cady Groves ha dejado este mundo. Los detalles son limitados ahora mismo, pero la familia está intentando recopilarlos y mantendrá a la gente informada", comunicó el hermano de la artista.

Días antes de fallecer, la cantante se quejó en Instagram de tener una "salud mental terrible". No obstante, en otra publicación su hermano aclaró que, aunque el otoño pasado Cady tuvo "algunos problemas médicos", la autopsia no descubrió signos de suicidio.

"El médico forense completó la autopsia y no hubo indicios de juego sucio o autolesiones. En pocas palabras, Cady Groves murió por causas naturales", informó Cody.

Groves, influenciada por el 'country', el 'rock' y el pop, empezó su carrera musical en 2009. Desde entonces, grabó cuatro Eps y seis sencillos. Sus composiciones más populares son 'This Little Girl' y 'Forget You'.