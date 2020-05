'La Montaña' contra 'La Bestia': un actor de 'Juego de tronos' protagonizará la pelea de boxeo "más pesada de la historia"

El actor y deportista islandés Hafthor Bjornsson, más conocido por interpretar el papel de 'La Montaña' en la serie 'Juego de tronos', anunció que se enfrentará en una pelea de boxeo al británico Eddie Hall, ganador del concurso 'El hombre más fuerte del mundo' (The World's Strongest Man) en 2017.

Bjornsson, quien ostentó ese mismo título en 2018, compartió este lunes en Twitter el que sería el poster promocional del llamado "combate de boxeo más pesado de la historia", y en donde se anuncia que tendrá lugar en Las Vegas (EE.UU.) en septiembre de 2021.

La noticia se ha conocido poco después de que el islandés estableciera un nuevo récord mundial en levantamiento de peso muerto, con 501 kilos, superando por casi un kilo la marca anterior, obtenida por el propio Hall, quien en 2016 se convirtió en la primera persona en alzar 500 kilos.

Tras lograr la marca, Bjornsson habló de que había firmado la oferta para subirse al cuadrilátero e invitó a Hall a hacer lo mismo: "Eddie, acabo de noquear tu récord. Ahora estoy listo para noquearte en el 'ring'. Es hora de poner mi puño en tu bocaza y firmar el contrato de CoreSports. Yo estoy listo. ¿Lo estás tú?", dijo.

¿Limarán asperezas?

El británico no tardó en aceptar e incluso se grabó mientras firmaba los papeles. Según aseguró, más allá del dinero que significa, su decisión obedece a que 'La Montaña' lo llamó "tramposo" en 2017, cuando se coronó como el más fuerte del mundo. "Entrenaré como nunca antes lo he hecho (…) No me importa nada más. No me echaré para atrás, pero tú sí, porque eres un cobarde (…) Te voy a dar una lección. Buena suerte, la necesitaras, y te veo en el 'ring'", manifestó Hall.

La rivalidad entre ambos atletas de fuerza es bien conocida entre sus seguidores. En 2017, Hall superó por un punto a Bjornsson en The World's Strongest Man y este último expresó su descontento afirmando que había sido engañado. Bjornsson ganó la competencia al año siguiente, pero Hall lo llamó "campeón de papel" porque él no competía.

Recientemente, tras la hazaña de peso muerto del islandés, su rival dudó de la legitimidad del registro ya que, debido a las medidas de aislamiento por el brote del nuevo coronavirus, el levantamiento ocurrió en el gimnasio de su casa y no en un entorno competitivo. Sin embargo, la marca fue avalada por un árbitro oficial.

