Duterte se disculpa con dos empresarios filipinos y provoca un alza en sus acciones bursátiles

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, pidió disculpas por las "dolorosas palabras" que en el pasado pronunció contra dos importantes hombres de negocios del país, y agradeció la ayuda que ambos están prestando para enfrentar el coronavirus.

"Me disculpo por las dolorosas palabras [dirigidas] a los Ayala y a Pangilinan", declaró el mandatario durante un discurso televisado, agregando que está listo para el diálogo.

Se trata de Jaime Augusto Zobel de Ayala, presidente de Ayala Corp., y Manuel V. Pangilinan, director ejecutivo de First Pacific, quienes estuvieron entre los primeros empresarios en responder al llamado de Duterte para aliviar la compleja situación de los trabajadores al comienzo de la crisis del covid-19.

Las empresas privadas dependientes de ambos han donado equipos de protección y otros suministros a los hospitales y a los ciudadanos, complementando de esta forma los esfuerzos del gobierno.

Luego de las disculpas del presidente, las acciones de Ayala Corp registraron un alza de hasta 8,5 %, mientras que los papeles de la filial Manila Water Co Inc (MWC.PS) se dispararon en 13,2 %. Metro Pacific, por su parte, subió un 11,6 %.

En el pasado, los ataques del mandatario contra ellos llegaron al punto de llamarlos "bastardos" y acusarlos de corrupción por obtener ganancias en la distribución de agua potable en el país. Asimismo dijo por entonces que estarían cometiendo irregularidades y amenazó con despojarlos de sus concesiones. De su lado, los dos empresarios optaron por no responder a esas palabras del presidente.

Ahora, por medio de un comunicado, los altos ejecutivos de Ayala agradecieron los comentarios de Duterte y se comprometieron a ayudar al gobierno a salvar vidas y a hacer regresar gradualmente al país al camino del crecimiento. Por su parte, Pangilinan también agradeció los comentarios de Duterte y manifestó que su grupo empresarial está dispuesto a trabajar con las autoridades.