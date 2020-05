La OMS explica por qué los pacientes curados pueden dar positivo al covid-19

Una persona que se ha recuperado del covid-19 puede dar falsos positivos al test de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) durante más de dos semanas después de su recuperación, señaló el domingo la jefa técnica del Programa de Emergencias de la OMS, Maria Van Kerkhove. Esto no significa que la persona vuelva a estar infectada, sino que la explicación es que durante ese periodo se exhalan fragmentos de pulmón muerto.

"Después de dar negativo, después de una semana o dos, o incluso más, descubren que están dando positivo nuevamente. […] Eso es porque, a medida que se van curando, partes de los pulmones, células muertas, van siendo expulsadas. Son esos fragmentos de pulmón lo que está dando positivo para la PCR", aseveró la doctora en una entrevista con la BBC.

"No es un virus infeccioso, no es una reinfección, no es una reactivación, en realidad es parte del proceso de curación", resaltó Van Kerkhove.

La hipótesis expuesta por la doctora ya había sido presentada por los investigadores del Centro Surcoreano para el Control y Prevención de Enfermedades. En un comunicado divulgado la semana pasada, señalaron que el período durante el que el paciente puede dar falsos positivos debido a la exhalación de fragmentos del SARS-CoV-2 puede durar hasta dos meses.

Asimismo, Van Kerkhove indicó que, aunque el desarrollo de una respuesta inmune a la infección no se pone en duda, su fuerza y duración se desconocen.

"Cuando alguien está infectado con el covid-19, desarrolla anticuerpos, desarrolla parte de una respuesta inmune una o dos o tres semanas después de la infección. Lo que tratamos de entender es […] ¿significa esto que tienen la inmunidad? ¿Significa esto que tienen una protección fuerte contra la reinfección?, y si es así: ¿cuánto tiempo dura esa protección? Hoy no sabemos la respuesta", dijo Van Kerkhove.