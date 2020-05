El Pentágono afirma que EE.UU. "no sabe" dónde apareció el coronavirus

Según el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, Washington no dispone de información sobre si el virus se originó en un laboratorio de Wuhan, en un mercado en esta ciudad o "en otro lugar".

El presidente del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el general Mark Milley, ha declarado este 5 de mayo que su país no tiene información sobre dónde se originó el coronavirus, que ya ha causado casi 255.000 muertes en todo el mundo.

"¿Salió de un laboratorio de virología en Wuhan? ¿Ocurrió en un mercado de Wuhan? ¿Ocurrió en otro lugar? La respuesta es que no sabemos", ha indicado.

Previamente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este martes que "dentro de un tiempo" su país publicará el informe que detalla los orígenes del nuevo coronavirus

El pasado jueves, Trump afirmó estar seguro de que el covid-19 se originó en un laboratorio de Wuhan, al tiempo que dijo no puede revelar a la prensa a qué se debe su seguridad porque no se le permite pronunciarse sobre ello, pero ha visto pruebas que lo corroboran. Además, el mandatario señaló que es posible que Pekín, o no pudo contener el brote, o dejó que el virus se propagara.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, aseguró el pasado domingo que existe una "evidencia enorme" de que el coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan.

"China tiene un historial de infectar al mundo, y tiene un historial de gestión de laboratorios de calidad inferior", destacó Pompeo. "Estas no son las primeras veces que el mundo ha quedado expuesto a un virus como resultado de fallos en un laboratorio chino", añadió el alto cargo.