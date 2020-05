Pence confirma la decisión de reducir el equipo de trabajo contra el coronavirus en las próximas semanas

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, confirmó este martes un informe publicado por The New York Times sobre la decisión gubernamental de reducir la fuerza de tareas contra el coronavirus en las próximas semanas.

"Estamos teniendo conversaciones al respecto y sobre cuál es el momento adecuado para que el grupo de trabajo complete su labor y que los esfuerzos en curso se lleven a cabo a nivel de agencia por agencia", comentó Pence a los periodistas, agregando que el trabajo conjunto podría concluir en las próximas semanas y que no necesariamente habrá un grupo para reemplazar sus esfuerzos.

Asimismo, anunció que su objetivo es comenzar a devolver la responsabilidad a diversas agencias gubernamentales para el Día de los Caídos, que se conmemora el 25 de mayo.

"Creo que estamos comenzando a mirar la ventana del Día de los Caídos, la ventana de principios de junio, como un momento en el que podríamos comenzar la transición para que nuestras agencias empiecen a administrar nuestra respuesta nacional de una manera más tradicional", dijo Pence al comentar que la Casa Blanca ya está discutiendo un "plan de transición con la FEMA", la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

El vicepresidente también señaló que la decisión de eliminar el actual grupo de trabajo, establecido en enero, es "un reflejo del tremendo progreso que hemos logrado como país".

"Eso no es cierto"

No obstante, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIAID), Anthony Fauci, parece no estar al tanto sobre la decisión, a pesar de haberse convertido en una de las figuras claves del grupo de trabajo.

Según CBS News, momentos antes de las declaraciones de Pence, Fauci dijo al medio que ha asistido a todas las reuniones del grupo y en ningún momento nadie le comentó sobre su disolución.

"Eso no es cierto, he estado en todas las reuniones del grupo de trabajo, y eso no es lo que están haciendo", afirmó Fauci el martes por la mañana.

La opinión de Trump

Durante la misma jornada, los periodistas le preguntaron al presidente Donald Trump si consideraba como oportuna la idea de disolver el grupo de trabajo en medio de una pandemia. En respuesta, el mandatario elogió la labor realizada por el grupo, pero destacó que ya ha llegado la hora de pasar a otras fases.

"Creo que estamos viendo la fase 2, y estamos viendo otras fases", dijo Trump durante un recorrido por una planta de fabricación de máscaras en Honeywell, Arizona, donde afirmó que no se trata de una declaración de "misión cumplida". "No, no, para nada. La 'misión cumplida' es cuando termina", aseguró.

Asimismo, Trump comunicó que tanto Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo, como el doctor Anthony Fauci, continuarán participando en los esfuerzos para abordar la pandemia, una vez que el grupo de trabajo sea disuelto.

"Estarán, y también otros médicos, y también otros expertos en el campo", dijo el inquilino de la Casa Blanca y agregó: "Estamos trayendo nuestro país de regreso".

Coronavirus en EE.UU.

La noticia de que la Casa Blanca está planeando cesar las actividades del grupo de trabajo llegó mientras EE.UU. aún sigue siendo el país más afectado por la pandemia a nivel mundial. Al día de hoy, en el territorio estadounidense se han registrado más de 1,2 millones de casos confirmados de coronavirus, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins.

Asimismo, de acuerdo con las cifras oficiales, el total de fallecidos en ese país asciende a 71.031,tras registrarse 2.333 muertes más por causa del covid-19 en las últimas 24 horas. Este lunes, The New York Times informó que en los modelos de cálculos de la administración de Trump se estima un aumento de hasta aproximadamente 3.000 muertes diarias en Estados Unidos por coronavirus para el 1 de junio.

El propio Trump sugirió que en EE.UU. el brote se cobrará la vida de "entre 75.000, 80.000 y 100.000 personas". "Eso es algo horrible", lamentó el mandatario. Fauci, por su parte, había vaticinado a finales del mes de marzo que el covid-19 dejaría un saldo de entre 100.000 y 200.000 muertos en el país.