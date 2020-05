Paciente 'cero' de Francia que enfermó en diciembre: "Me dijeron que tengo coronavirus y milagrosamente evité un peor desenlace"

El francés Amirouche Hammar, de 43 años, fue tratado por una infección pulmonar en diciembre pasado. Tras analizar las muestras del paciente, los científicos confirmaron que fue infectado por el nuevo coronavirus, un mes antes de cuando se pensó que el patógeno había llegado a Europa.

Hammar, quien ahora se cree que es el 'paciente cero' del país galo, relató a RT que a finales de diciembre empezó a tener una tos seca, y una semana después le subió la temperatura a cerca de 40 grados. Pensaba que era una gripe estacional regular y no quería llamar a las emergencias hasta que empezó a toser con sangre y tener dificultad para respirar.

La mañana del 27 de diciembre fue ingresado en la sala de emergencias del Hospital Jean-Verdier, en las afueras de París. "Comenzaron a realizar exámenes, hice un análisis de sangre. Tres horas después me pusieron en la unidad de cuidados intensivos", cuenta.

"Se volvió cada vez más doloroso en el pecho, como si fueran golpes de cuchillo. (...) Me costaba mucho respirar, no podía levantarme", compartió Hammar, quien dijo que le hicieron una tomografía computarizada y una resonancia magnética, pero no podían entender lo que le pasaba.

Le conectaron a un aparato de respiración artificial y le inyectaron medicamentos. Unas horas más tarde, comenzó a sentirse mejor, relata. Hammar estuvo conectado al aparato tres días más, después de lo cual le permitieron volver a casa. Diez días después, sintió una mejoría considerable.

En aquel momento, los doctores le dijeron que se trataba de una infección pulmonar grave. Pero unos diez días después, su médico le llamó y le comunicó que estaba infectado con el coronavirus. Hammar era el único paciente con coronavirus de los 24 ingresados en el hospital con síntomas parecidos a finales de diciembre y principios de enero. Las nuevas pruebas también dieron el resultado positivo.

"Me dijeron: 'Tienes coronavirus y milagrosamente escapaste de un peor desenlace'", cuenta el parisino, que agrega que entonces nadie sabía nada sobre la enfermedad. "Me llevaron al hospital el 27 de diciembre, e incluso unos días después todavía había personas que no escucharon nada sobre la enfermedad que apareció en China. No sabían nada de ella. Por primera vez en mi vida, me pasó algo así", dice el hombre y agrega que su mujer y sus dos hijos también tuvieron síntomas leves de la enfermedad a finales de diciembre.

"Honestamente, esto afecta, cuando estás al borde de algo peligroso. Pero realmente duele y esta es una experiencia realmente rara. De hecho, realmente escapé de la muerte", dijo Hammar, quien expresó su compasión a las personas afectadas por la pandemia.

