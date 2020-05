Sánchez consigue prorrogar el estado de alarma en España, que permite las medidas restrictivas

El Gobierno de España ha logrado el respaldo del Congreso para prorrogar el estado de alarma hasta el próximo 24 de mayo, en una votación parlamentaria que ha salido adelante con 178 votos a favor, 75 en contra y 97 abstenciones.

La medida ha recabado la menor cantidad de apoyos desde que comenzó la pandemia. Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Coalición Canaria (CC), Más País, Teruel Existe y el Partido Regionalista Cántabro han sido las formaciones que han votado a favor de esta prórroga, la cuarta desde que se decretara el estado de alarma. "Levantar el estado de alarma ahora sería un error absoluto", dijo Sánchez este miércoles a los diputados, a los que recordó que la medida es "una herramienta legal básica y clave".

El mandatario español afirmó que "la enfermedad está siendo controlada". "España ha empezado a recuperarse –aseguró–, pero debemos ser cautos y necesitamos la herramienta constitucional y legal del estado de alarma", subrayó, advirtiendo que "el virus sigue ahí al acecho, con una capacidad de contagio evidente".

Críticas desde la oposición: "Un estado de excepción encubierto"

Uno de los obstáculos más difíciles de superar por el Ejecutivo de Sánchez en este nuevo intento de prórroga ha sido la falta de apoyo del Partido Popular, que ha decidido abstenerse en la votación. "Usted pretende trazar un relato al margen de la realidad para llegar a esa inquietante nueva normalidad que pretende vendernos", llegó a espetarle a Sánchez su líder, Pablo Casado.

Casado ha acusado al presidente de "malversar los instrumentos del sistema democrático para la gestión de esta crisis", y resumió la postura de su partido con una frase: "No avalamos este desbordamiento legal que se ha convertido en un estado de excepción encubierto".

Otra de las oposiciones más sonadas a esta prórroga ha sido la de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuyo líder, Gabriel Rufián, estimó que "no hay criterios sanitarios para justificar este estado de alarma de mando único en Madrid". "Decimos no a la prórroga 'sine die' de no tener derechos", expresó Rufián, abogando en su lugar por la confianza en el ejercicio de "la corresponsabilidad" política entre instituciones y ciudadanía.

¿Qué permite el estado de alarma?

Mientras el estado de alarma esté en vigor, las autoridades del Estado tienen facultades especiales que les permiten, siempre en este contexto legal excepcional, las siguientes prerrogativas:

Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos a ciertas horas y en determinados lugares, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

Requisar todo tipo de bienes de manera temporal e imponer prestaciones personales obligatorias.

Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los ministerios interesados.

Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción.

De estas prerrogativas se derivan tanto el confinamiento decretado desde el pasado 14 de marzo como las normas que configuran las progresivas fases de la desescalada prevista por el Gobierno de España.