EE.UU. considera "inaceptable" invertir "cientos de millones de dólares" en la OMS si no da resultados y no descarta crear una agencia propia

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, respondió este miércoles durante una entrevista con Fox Business a una pregunta sobre la posible creación de una alternativa a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por parte de la Casa Blanca, como agencia propia que podría suplantarla.

La Administración de Donald Trump está actualmente "tratando de evaluar cuál es el mejor camino a seguir", dijo Pompeo, al criticar la gestión de la pandemia por parte del organismo y tachar de "inaceptable" su futuro financiamiento en caso de que "no dé resultados".

"La misión que nos dio el Presidente es muy clara. Permitir que la Organización Mundial de la Salud vuelva a fallar es inaceptable. Poner cientos de millones de dólares estadounidenses a disposición de la OMS, si no va a dar resultados, es inaceptable", anunció el secretario de Estado.

Pompeo enfatizó que su país ya tiene experiencia a la hora de gestionar operaciones nacionales de salud, y puso como ejemplo el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del sida (PEPFAR, por sus siglas en inglés). Se trata de una iniciativa gubernamental lanzada en 2003 por George W. Bush para abordar la epidemia mundial de VIH-sida y ayudar a salvar la vida de las personas infectadas. Es el mayor programa de salud global enfocado en una sola enfermedad.

Asimismo, subrayó que EE.UU. encontrará la manera de continuar siendo "el líder en la política mundial de salud".

"Hemos hecho esto antes. Hemos hecho esto con PEPFAR, cuando los estadounidenses entraron y asumieron el desafío del sida. Sabemos cómo llevar a cabo operaciones internacionales de salud, y estamos decididos a encontrar un buen camino para que podamos ser, como siempre hemos sido, el líder en la política mundial de salud", comunicó Pompeo.

"La OMS simplemente no logró determinar cuál era su misión y, como dice el Presidente acerca de las organizaciones que son de naturaleza multilateral, si funcionan, está bien; si no lo hacen, simplemente no seremos parte de eso", concluyó el secretario de Estado.

Trump contra la OMS

El pasado 14 de abril, Trump anunció que EE.UU. suspendería su financiación a la OMS y acusó a esa organización de hacer "una mala y grave gestión" y de "encubrir la propagación del coronavirus".

"La realidad es que la OMS no logró obtener, examinar y compartir información de forma oportuna y transparente", recalcó el presidente norteamericano.

Días después, Pompeo manifestó que Washington no se limitaría a dejar de financiar la OMS, sino que desea cambiar la cúpula de esa institución.

Al día de hoy, EE.UU. es el país más afectado por la pandemia. Este lunes, el presidente Donald Trump sugirió que el brote se cobrará la vida de "entre 75.000, 80.000 o 100.000" estadounidenses. "Eso es algo horrible", lamentó el mandatario.

A finales del mes de marzo, el máximo experto en infecciones del Gobierno de EE.UU., el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, había vaticinado que el covid-19 dejará un saldo de entre 100.000 y 200.000 muertos en el país.