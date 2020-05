Reportan que el Departamento de Justicia retira un caso penal contra el exasesor de Trump Michael Flynn, relacionado con el 'Russiagate'

Los cargos contra Michael Flynn, exasesor del presidente estadounidense, han sido retirados debido a nuevas pruebas que demuestran que no tenían fundamento, reporta la agencia AP citando la presentación judicial.

En la nueva moción, el Gobierno pide desestimar "la información criminal presentada contra Michael T. Flynn" e indica que "ha determinado, de conformidad con los Principios de la Fiscalía Federal y con base en una revisión exhaustiva y una cuidadosa consideración de las circunstancias", que seguir con la persecución judicial de Flynn "no beneficiaría los intereses de la justicia".

El documento recuerda que Flynn presentó una declaración de culpabilidad, que desde entonces ha tratado de retirar, a un solo cargo, el de hacer declaraciones falsas en una entrevista del 24 de enero de 2017 con investigadores de la FBI. "Sin embargo, este delito requiere que una declaración no sea simplemente falsa, sino 'materialmente' falsa con respecto a un asunto bajo investigación", indica el Gobierno, que a continuación constata que "no está persuadido" de que dicha entrevista "se realizara con una base de investigación legítima y, por lo tanto, no cree que las declaraciones del señor Flynn fueran materiales, incluso si no son ciertas".

"Además, no creemos que el Gobierno pueda probar las falsas declaraciones relevantes o su materialidad más allá de una duda razonable", concluye.

El caso Flynn

Flynn fue uno de los exayudantes de Trump que se declararon culpables o fueron condenados en el juicio, en el marco de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones estadounidenses del 2016 para impulsar la candidatura de Trump.

A finales del 2017, Flynn se declaró culpable de mentirle al FBI sobre sus interacciones con el embajador de Rusia en EE.UU. en semanas previas a la toma de posesión de Trump. Luego intentó retirar su declaración de culpabilidad, argumentando que los fiscales violaron sus derechos y lo engañaron cuando le propusieron el acuerdo de declaración de culpabilidad.

Finalmente, Mueller no pudo encontrar pruebas que apuntaran a que "la campaña de Trump o ninguna de las personas relacionadas con ella conspiraran o se coordinaran con Rusia en sus esfuerzos por influir en las elecciones del 2016 en EE.UU.".

La semana pasada, Donald Trump anunció que "ciertamente consideraría" reincorporar a su administración a Flynn, y agregó que cree que su exasesor de Seguridad Nacional será "completamente exonerado" a la luz de nuevas pruebas en el caso federal en su contra.

Más información, en breve.