Exboxeador cuenta la confesión que le hizo Muhammad Ali sobre su posible combate contra Mike Tyson

Todos los aficionados al boxeo han soñado alguna vez con ver un combate entre dos leyendas de diferentes épocas: Muhammad Ali y Mike Tyson. Al ser considerados ampliamente como los dos mejores boxeadores de los pesos pesados de todos los tiempos, se han generado muchas especulaciones sobre quién habría ganado si se hubieran enfrentado en el cuadrilátero.

En su momento, Mike Tyson afirmó que él no habría podido vencer a Ali. No obstante, recientemente salió a la luz la sorprendente confesión que hizo Ali a su colega, el doble campeón del mundo y olímpico en México 68, George Foreman, cuando Tyson ya era portador del cetro mundial. Foreman decidió prestar su declaración para el libro de Fiaz Rafiq titulado 'Muhammad Ali: La vida de una leyenda', y reveló que Ali no estaba tan seguro de ser capaz de vencer al 'Hombre más malo del planeta', recoge The Sun.

"Muhammad Ali me lo dijo él mismo. Le dije: '¿Crees que Tyson podría vencer a todos?'. Él dijo, 'Hombre, Tyson golpea muy fuerte'. Sintió que Tyson golpeaba con más fuerza que cualquiera con el que se hubiera enfrentado. Una vez me dijo que no tenía la confianza de que podría derrotar a Mike Tyson", contó Foreman.

El veterano promotor Don King, que trabajó con ambas estrellas de los cuadriláteros, también expresó su opinión sobre los legendarios púgiles.

"Ambos eran grandes pesos pesados. Muhammad Ali tenía una velocidad cegadora y era un bailarín en el ring. Era un luchador", dijo el promotor de 88 años, señalando que Tyson, por su parte, "tenía un poder increíble y devastador".

"Él no era el boxeador que estaría boxeando y riéndose; era amenazante. Era el tipo que todos temían. Te estremecerías en los huesos. Saldría a buscar y destruir".

"Ali iría por otro lado. Ganaría con su habilidad, encanto e ingenio", comentó King y agregó: "Así que estos dos muchachos eran grandes luchadores. Mike Tyson, lo mismo: amarlo u odiarlo. Pero era el tipo amenazante y devastador que quiere golpearte tan fuerte y meterte la nariz en el cerebro".

Muhammad Ali, ícono del boxeo, colgó los guantes con un récord de 56 victorias y 5 derrotas (37 KO), mientras que Mike Tyson, que brilló durante los años 1980 y 1990, cuenta con 50 triunfos y 6 derrotas (44 KO). Tyson siempre respetó y admiró a Ali por su manera de luchar hasta el final y negarse a perder.

