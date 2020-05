Cómo se celebrará el Día de la Victoria con las restricciones por la pandemia

Desde que comenzó la cuarentena en Rusia a finales de marzo, muchos ciudadanos del país se preguntaron: ¿será posible que este año no se celebre el Día de la Victoria? Para millones de rusos, el 9 de mayo es más que una fiesta o la conmemoración de un evento histórico; es un momento para recordar lo que le contaban en su familia sobre las atrocidades de la guerra contra los fascistas, homenajear a sus parientes que lucharon o perecieron en aquel conflicto y festejar el triunfo de la vida y de la paz.

La pandemia del coronavirus ha cambiado el día a día en la nación euroasiática, al igual que en el resto del mundo, pero en vez de cancelar este tan popular festejo, se optó por transformarlo. ¿Cómo va a ser entonces la celebración, si las reuniones masivas siguen prohibidas por el covid-19?

Un Regimiento Inmortal 'online'

Las marchas del Regimiento Inmortal se han convertido en los últimos años en un elemento central del Día de la Victoria. Millones de personas salen a las calles de decenas de ciudades, tanto en Rusia como en otros países, con fotografías de sus parientes que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo es honrar su memoria y demostrar que su sacrificio no ha caído en ahí olvido, de ahí el nombre de la manifestación.

Este año, los organizadores del evento proponen realizar una marcha 'online'. Los participantes pueden grabar un video en el que cuentan la historia de su veterano y publicarlo en una página web oficial. "Sus historias se colocarán en un mapa del mundo interactivo. Y entonces cada uno podrá ver quien está a su lado en la fila del Regimiento. En Nueva York o en la ciudad de Uryupinsk, en una aldea lejana o en su propia calle", cuentan los organizadores del proyecto en el sitio. Por el momento, unos 2 millones de personas se han registrado para participar en la marcha en línea.

Otra manera de unirse al movimiento será salir al balcón de las casas y cantar la canción popular 'El Día de la Victoria' justo después del minuto de silencio que tendrá lugar todo el país a las 7 de la tarde (hora de Moscú).

"La esencia no cambia"

El moscovita Vladimir Gorovets, de 63 años, ha participado en varias marchas del Regimiento Inmortal y asegura que el ambiente que se vive ahí es incomparable. "Cuando ves todos esos retratos, te encuentras en el pasado. Es una sensación de como si hubieras viajado en el tiempo, pero no tú solo, sino con toda esa gente que te rodea", explica.

En su opinión, el nuevo formato no cambia el objetivo original del evento. "Claro, no podrás ver los ojos de otras personas, pero la esencia sigue siendo la misma. Eso no depende de la forma. Es una fiesta no solo de nuestro país, sino de toda la humanidad. Debe celebrarse a pesar de todo", defiende.

Mientras, para otro seguidor del proyecto, el empresario Ígor Plótnikov, de 30 años, este año el Regimiento Inmortal no va ser igual. "Lo que me gusta en el proyecto es que puedo salir a la marcha junto con mi familia, mis amigos, con los que comparto ciertos valores", dice. "No quiero contar una historia, sino sentirme parte de una comunidad", afirma.

Desfile militar sí, pero solo en el cielo

Para millones de rusos, la mañana del 9 de mayo tradicionalmente comienza con la transmisión del desfile militar en la Plaza Roja de Moscú. Este año se esperaba que fuera aún más espectacular que de costumbre, ya que se trata del 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi y sus aliados.

"Nos encontramos ante una elección difícil. La fecha del 9 de mayo es sagrada para nosotros, pero la vida de cada persona no tiene precio", dijo el presidente Vladímir Putin el pasado 16 de abril al cancelar los preparativos para el desfile y otros eventos masivos por la amenaza de propagación del coronavirus.

La parte aérea del desfile sí que tendrá lugar. Según los datos del Ministerio de Defensa de Rusia, ese día unos 600 helicópteros y aviones sobrevolarán 47 ciudades del país. En el desfile en la capital participarán 75 aeronaves.

La realización del desfile aéreo depende de las condiciones meteorológicas y en ocasiones ha tenido que ser cancelado debido al tiempo nublado.

Fuegos artificiales en la pantalla

El colofón final de los festejos del Día de la Victoria suelen ser los fuegos artificiales. Teniendo en cuenta que las reuniones masivas de la gente siguen prohibidas por la pandemia, el tradicional espectáculo pirotécnico se transmitirá por televisión y redes sociales. Las autoridades llaman a no violar el régimen del autoaislamiento y piden contemplar los fuegos artificiales desde las ventanas o balcones de las casas o a través de medios digitales.