Revelan el violento método que utilizó Alex Ferguson en el United para pulir el olfato goleador de CR7

El exentrenador del Manchester United Alex Ferguson pulió el olfato goleador de Cristiano Ronaldo implementando un violento método, porque el portugués al principio era egoísta con el balón, reveló esta semana uno de sus antiguos compañeros de equipo, Darren Fletcher.

CR7 llegó al club inglés en 2003 a los 18 años de edad. En ese entonces, el portugués tenía una gran habilidad regateadora y le gustaba retener el balón en exceso, lo que a Ferguson no le gustaba. Por esa razón, el técnico y uno de sus ayudantes elaboraron un inusual método para obligar al futbolista a cambiar su juego y que soltara antes la pelota.

El método consistía en no pitar ninguna falta que se cometiera durante los partidos de entrenamiento. "En sus primeros años pasó un momento complicado en el vestuario. Había veces que retenía mucho el balón y no tomaba buenas decisiones con él en los pies. Le tuvieron que decir algunas verdades a la cara pero lo aceptó bien", dijo Fletcher en entrevista en el canal de YouTube 'The Lockdown Tactics'.

Los resultados

El entrevistado recordó que sabía que esa táctica se implementó por Ronaldo. "Cristiano tenía moretones de las patadas que le daban. Antes de eso no hacíamos faltas suaves pero te las pitaban. CR7 hacía el regate, te sacaba la falta, se reía y cogía el balón", pero en las primeras semanas de dicho método el luso se "volvía loco", señaló el exfutbolista del United.

Con el tiempo, Cristiano Ronaldo fue cambiando su estilo de juego y comenzó a pasar el balón y correr porque sabía que no le iban a pitar falta. "Me acuerdo de él muy cabreado, aceptando rápido lo que había y empezando a jugar a uno o dos toques, tocando y corriendo más sin balón", aseguró Fletcher, para quien eso ayudó a CR7 a marcar más goles y llegar más a posiciones de gol.

