'Los héroes como no los ha visto nadie': un proyecto fotográfico inmortaliza las historias de los veteranos de la II Guerra Mundial

Un proyecto fotográfico titulado 'Los héroes de Rusia como no los ha visto nadie' une a famosos fotógrafos rusos de diferentes revistas de moda y a los veteranos de la Gran Guerra Patria con el objetivo de mostrar las caras de los verdaderos protagonistas de la contienda y contar sus historias a través de las instantáneas.

Uno de los veteranos homenajeados por la iniciativa es Vasili Lagodin, quien servía en la frontera de la Unión Soviética cuando estallaron las batallas.

El anciano excombatiente compartió con RT sus recuerdos de cómo luchaba hasta el último aliento para no dejar que los alemanes se acercaran a Moscú y llegó un momento cuando ya no le quedaban más fuerzas.

Sobrevivir al horror

"Recorríamos una gran distancia, me tumbé para descansar un poco y enseguida me dormí, hacía mucho frío y se me congeló la nariz, las mejillas, la recuperación fue muy dolorosa", cuenta Vasili.

Su mejor amigo no tuvo la misma suerte y cayó en combate.

"No tuvimos tiempo para enterrar a nuestros caídos, no lo tuvimos, se quedaron así en arbustos o pantanos. Para nosotros es una enorme tragedia. Considero que nuestros fallecidos deben ser enterrados según el rito cristiano", relata. Y añade: "Mataron a mi mejor amigo, lo escondimos en un arbusto para regresar después, pero los alemanes después tomaron el control del lugar".

Niños héroes

Zoya Smirnova es otra de las personas que vivió los horrores de la guerra en carne propia. En aquel entonces, vivía con sus padres en la ciudad bielorrusa de Brest, donde, tras la intervención de los nazis, los niños ayudaban a los partisanos soviéticos a pasar desapercibidos, pues las familias que caminaban con sus hijos no atraían tantas sospechas.

"Mi mamá me decía: 'Zoya, los alemanes te van a parar e interrogar, pase lo que pase no des tu apellido verdadero', usábamos otro, 'y no digas los apellidos que conoces'. Yo era pequeña pero lo entendía muy bien", cuenta la mujer.

Sin embargo, existía el peligro de que los mismos vecinos la delataran en cualquier momento, tal y como les pasó a algunos de los lugareños que ayudaban a los partisanos.

"Recuerdo cómo a una familia la traicionaron y arrestaron al niño y a su madre cuando intentaron cruzar un puente. Los torturaron. Ese niño tenía solo tres años más que yo, no reveló nada aunque lo sabía, conocía nuestro apartamento. Lo fusilaron junto con su madre", recuerda Zoya.

Inmortalizar las historias

La fundación 'Memoria de las generaciones' quiso atraer la atención a estas historias que impactaron a millones de vidas para inmortalizarlas en las fotografía. Los fotógrafos que participan en la iniciativa aseguran que se lo han tomado de manera muy personal.

Olga Tupogógova-Vólkova, una de las retratistas, asegura que busca "transmitir lo que siente hacia esas personas, en primer lugar el respeto".

"Quiero que las vean y tengas ganas de abrazarlas como yo. En ningún caso sentir lástima, creo que es lo último que hay que tener y quiero que la gente se acuerde de nuestros veteranos no solo el 9 de mayo. Quiero que siempre estén cerca y que se sientan orgullosos y no lo olviden", añade.

Inspirar a los jóvenes

Para Zoya Smirnova, al igual que para otros veteranos, la posibilidad de compartir su fuerza de voluntad con los jóvenes para inspirarlos a no rendirse nunca los llena de esperanza.

"Quisiera que no hubiese guerras, que no muera gente en vano, especialmente quiero desearle a la juventud que lo dé todo por la patria", expresa Vasili.

"Llevo tantas historias, las he escrito pero me doy cuenta de que no lo he dicho todo, y mientras tenga fuerzas lo seguiré contando, duela lo que duela", confiesa, a su vez, Zoya.

Y definitivamente, los retratos de este proyecto fotográfico ayudarán a que estas historias se transmitan a las futuras generaciones.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!