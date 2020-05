Un fotoperiodista que hacía cobertura sobre el coronavirus en México fue agredido por un sujeto y arrestado por la Policía

El fotoperiodista Alejandro Sánchez Rodríguez fue agredido el miércoles pasado por un desconocido, y luego arrestado por la Policía local, cuando realizaba una cobertura sobre la epidemia del coronavirus en un hospital del estado de Chihuahua (noroeste de México).

El periodista del diario La Verdad acudió el miércoles en la tarde al Hospital General Regional 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Ciudad Juárez, para tomar fotografías sobre los pacientes con covid-19 y lo que se vivía en los alrededores de la clínica.

Un funcionario le contó a Sánchez Rodríguez que trasladarían cuerpos de víctimas de coronavirus y el periodista pidió permiso a los familiares de los fallecidos para poder documentar con su cámara el traslado de los cadáveres.

Sánchez Rodríguez contó al diario que tres familiares de víctimas accedieron a que el fotógrafo documentara la salida de los cuerpos. Cuando el vehículo fúnebre salió del hospital con los cadáveres, el periodista tomó las imágenes.

No obstante, al dirigirse a su automóvil un desconocido lo golpeó, le arrebató su cámara y la aventó. "Bajé de la banqueta y entonces sentí un fuerte golpe en el lado derecho de la cara, me pegó desde atrás, caí al suelo casi noqueado, luego comenzó a darme de patadas y no podía incorporarme", dijo Sánchez Rodríguez.

Cerca de las 20:00 horas (local), elementos de la Guardia Nacional detuvieron a Sánchez Rodríguez y policías municipales lo intentaron convencer para que no denunciara a su agresor, según contó el fotoperiodista.

Uno de los uniformados le dijo que el agresor era el hijo de una persona fallecida, cuyo cuerpo estaba siendo trasladado en el automóvil que fotografió y lo encomió a no acudir al Ministerio Público (MP) para interponer una denuncia. Con el rostro ensangrentado y sin revisión médica, Sánchez Rodríguez fue trasladado a la Policía Municipal y liberado pasadas las 22:00 horas.

Agresiones contra reporteros

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) reprobó la agresión y detención de Sánchez Rodríguez. "Pedimos a las autoridades garantías para el ejercicio periodístico en este contexto de emergencia sanitaria", exigió el organismo en su cuenta de Twitter.

Pedimos a las autoridades garantías para el ejercicio periodístico en este contexto de emergencia sanitaria — RSF en español (@RSF_esp) May 7, 2020

La agresión del fotoperiodista Alejandro Sánchez Rodríguez no es un caso aislado en el contexto de la pandemia del coronavirus.

A mediados de abril, reporteros y camarógrafos de Canal 13 y de Imagen Televisión fueron golpeados cuando documentaban el paro de labores del personal médico que reclamaba la falta de insumos en el hospital del IMSS San José, en la ciudad de Puebla.

A través de #agresiones, Directivos del #IMSS, intentaron sacar del Hospital de San José al equipo de @ImagenTVPuebla, quienes daban voz a enfermeras y enfermeros que se manifestaban para pedir equipo para trabajar ante la #contingencia sanitaria por el #COVID19Vía: @RubiDelRazopic.twitter.com/ABjoIq3vwD — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) April 14, 2020

No obstante, desde la organización Artículo 19 advirtieron sobre una "preocupante tendencia" al alza de las agresiones registradas en México durante la cobertura de la pandemia del coronavirus.

Del 12 de marzo al 27 de abril, Artículo 19 documentó 39 agresiones contra periodistas y medios que cubren temas relacionados con el coronavirus. En el 74 % de las agresiones registradas, el Estado fue "el principal responsable", según la organización.

📈Del 12 de marzo al 27 de abril, ARTICLE 19 documentó 39 agresiones contra periodistas y medios que cubren temas sobre #COVID19.⚠️El Estado es responsable del 74.4% de estas agresiones.📍 Puebla, CDMX y Edomex: las entidades con más agresiones.🎥@pedro_cc90@PaulaMSRpic.twitter.com/HDIlMMoYtj — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) May 8, 2020

"Las y los funcionarios públicos son quienes mayor ponen en riesgo y vulneran la labor de periodistas y su integridad. Esta tendencia es constante en los últimos años, pero se está incrementando en el contexto de la contingencia", señaló Artículo 19.

El Gobierno de México ha informado que el país se encuentra en la fase de mayor contagio del coronavirus. Hasta el jueves, las autoridades registraban 29.616 casos confirmados y 2.961 decesos.