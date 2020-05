Katie Miller, portavoz del vicepresidente de EE.UU., positivo por coronavirus

Katie Miller, de 25 años, quien se desempeña como portavoz del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, así como del grupo de trabajo sobre el covid-19 de la Casa Blanca, ha dado positivo por coronavirus la mañana de este viernes. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha confirmado su diagnóstico en una rueda de prensa.

"Es una mujer joven y maravillosa, Katie, tenía resultados muy buenos de las pruebas durante un largo período de tiempo, y de repente hoy ha dado positivo", indicó el mandatario ante los periodistas.

"Ella no ha entrado en contacto conmigo. Ha pasado algún tiempo con el vicepresidente", ha asegurado Trump.

"Entonces ella dio positivo de la nada. Es por eso que todo el concepto de pruebas no es necesariamente genial", ha señalado el presidente.

"Le hicieron una prueba muy recientemente y dio negativo y luego supongo que, por alguna razón, dio positivo. Mike lo sabe y Mike ha hecho lo que tiene que hacer", aseguró.

Trump ha agregado que "podría suceder en cualquier lugar", pero que no está preocupado. "No estoy preocupado, no, no estoy preocupado. Mira, hago las cosas, no me preocupo por las cosas", dijo.

"Hago lo que tengo que hacer. Hemos tomado precauciones muy fuertes en la Casa Blanca y estamos lidiando con una situación invisible", concluyó.

Miller generalmente se sentaba cerca del atril del presidente durante las sesiones informativas diarias del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, que terminaron la semana pasada, después de que Trump dijera que eran una pérdida de tiempo. Está casada con el principal asesor y escritor de discursos de Trump, Stephen Miller.

Su diagnóstico retrasó la salida del avión la Fuerza Aérea Dos de Pence a Iowa, ya que seis funcionarios debieron abandonar la comitiva debido a que mantuvieron contacto reciente con Miller.

Además, hasta el momento al menos dos periodistas que tuvieron contacto con Miller fueron convocados a la Casa Blanca para una prueba rápida gratuita de coronavirus, informa The New York Post.

EE.UU. sigue siendo el país más afectado por la pandemia, donde el número de fallecidos supera 76.000, mientras que la cifra de infectados es más de 1.271.000.

Más información, en breve.