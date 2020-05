Werner Herzog: "Un asesinato en masa industrializado como el Holocausto es posible cuando se dejan de cuestionar las narrativas"

El 75.º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi debería servir como un recordatorio para todos de que el Holocausto se llevó a cabo utilizando una narrativa estrictamente controlada y no cuestionada, dijo a RT el famoso cineasta alemán Werner Herzog.

Este director, documentalista, guionista, productor y actor de renombre mundial —que creció en las ruinas de la Alemania de la posguerra—, ha afirmado que las atrocidades que llevaron a cabo los nazis fueron resultado de una "narrativa de demonización" que reemplazó a los hechos.

Argumentó que hasta el día de hoy se puede ver "muy claramente" cómo algunas personas y hasta naciones enteras como el "pueblo judío, francés, ruso", y otros, se convierten en chivos expiatorios.

"No se trata de lo que está sucediendo, sino quién es el dueño de la narrativa", indica Herzog. "Y tenemos que ser muy, muy cuidadosos y estar alerta al mirar los medios. ¿Qué están haciendo los medios? ¿Hay algún tipo de lavado de cerebro casi colectivo o no? Debemos estar muy atentos y debemos pensar por nuestra cuenta", ha advertido.

Hablando del "asesinato en masa industrializado" del Holocausto, un sistema mecanizado de muerte que no se había visto antes en la historia de la humanidad, el cineasta enfatizó que siempre hay que cuestionar las narrativas prevalecientes, pero podría no ser suficiente. Si el fascismo resurge, Herzog prometió que sacrificaría su vida para detenerlo: "Tomaría las armas y defendería la democracia".

"Mientras haya aliento en mí, no va a suceder, porque lucharé con todas mis fuerzas. Me armaré y lucharé. Y si me verás muerto, solo entonces puede suceder", ha declarado.

"El coronavirus debe morir de hambre"

Las tragedias y los triunfos de la Segunda Guerra Mundial pueden parecer distantes y ajenos a las generaciones actuales, pero ahora se pueden ver sacrificios y cooperación similares en la lucha contra la pandemia de coronavirus, señala Herzog.

El cineasta ha instado a las personas a mostrar "disciplina" para superar la pandemia, y ha enfatizado que el virus debe "morir de hambre".

Para Herzog, los héroes de nuestro tiempo son aquellos que se han ofrecido voluntariamente como sujetos de prueba a medida que el mundo se apresura a desarrollar una vacuna contra el covid-19.

Indicó que la crisis de salud mundial probablemente altere nuestro "comportamiento colectivo", pero expresó la esperanza de que este cambio sea para mejor.