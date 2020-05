Brian May, guitarrista de Queen, hospitalizado tras destrozarse el glúteo mayor en un accidente en el jardín de su casa

Brian May, fundador y guitarrista de Queen, fue hospitalizado después de "destrozar su glúteo mayor" en un accidente en el jardín de su casa, según confirmó este jueves el propio músico en su cuenta de Instagram.

En la publicación, acompañada con una foto de May, de 72 años, con una mascarilla facial, y un video que muestra el momento de su ingreso en silla de ruedas, el artista aseguró que su caso no está vinculado con el coronavirus. "El virus no me ha atrapado todavía", escribió.

"Logré romper en pedazos mi 'Gluteus Maximus' en un momento de jardinería demasiado entusiasta", explicó el guitarrista y agregó: "De repente me encontré en un hospital siendo escaneado para saber exactamente cuánto me dañé. Resulta que hice un trabajo completo".

May no dio detalles sobre lo ocurrido en su jardín, ni cómo se provocó la herida.

El músico afirmó que no podrá caminar durante un tiempo, porque "el dolor es implacable". "Solo necesito un silencio curativo por un tiempo. Volveré, pero necesito un descanso completo", concluyó.