Nurmagomédov tras la victoria de Gaethje sobre Ferguson: "Siempre habrá leones hambrientos que te respirarán en la espalda"

El luchador ruso de artes marciales mixtas Khabib Nurmagomédov ha reaccionado a la reciente victoria del estadounidense Justin Gaethje, contra quien probablemente disputará la defensa del título de peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Gaethje derrotó este sábado a su compatriota Tony Ferguson luego de una demostración de potencia y fuerza. Fue tal el daño a su rival, que un tambaleante y magullado Ferguson obligó al referí a decretar el nocaut técnico a poco más de un minuto de que terminara el último asalto.

Por supuesto, el desenlace no pasó desapercibido a los ojos de Nurmagomédov, cuyo esperado combate con Ferguson ya se había cancelado por quinta vez y que nuevamente tendrá que esperar.

El ruso felicitó a Gaethje y calificó de "muy impresionante" su actuación en el octágono. Sin embargo, dejó entrever lo que significa para él este nuevo giro y este nuevo contrincante, que se ha convertido en campeón interino de su categoría.

"En este deporte, y especialmente en este peso [categoría], siempre habrá leones hambrientos que te respirarán en la espalda y si te descuidas estás acabado. Algunos van y otros vienen, no hay nada de que sorprenderse", escribió Khabib en Twitter, adjuntando una fotografía suya con Gaethje a sus espaldas y mirándolo.

В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышат в спину, если ты расслабишься то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться.Но я раньше выстрела не упаду. Мы ещё повоюем. pic.twitter.com/kxLWX8E8Ah — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 10, 2020

"No caeré antes del disparo. Aún nos queda luchar", concluyó el Águila de Daguestán.

La victoria del estadounidense fue aplaudida en la Red y, aunque algunos lamentan no poder ver a Ferguson y Nurmagomédov enfrentados, no desestiman el potencial de Gaethje, que se ha ganado su lugar con una gran exhibición. El propio peleador se siente satisfecho con su logro y disfruta de la posibilidad de "representar a EE.UU. contra Rusia", refiriéndose a una pelea contra Khabib.

Mientras tanto, Ferguson, quien probó la derrota luego de ocho años invicto, tuvo que ser hospitalizado posteriormente. Al ser entrevistado minutos después de perder, parecía decepcionado por la decisión del árbitro de detener el combate, pero no de las cualidades de su oponente, al cual felicitó. "Fue un gran rival, me preparé contra Khabib, no contra alguien como Gethje", afirmó.

