Al menos 11 personas en Hong Kong se infectan con una nueva cepa de la hepatitis E transmitida por ratas y nadie sabe cómo

Según el microbiólogo Siddharth Sridhar, podría haber mucho más casos positivos de la infección, y no solo en el territorio de China.

Once personas en Hong Kong (China) fueron diagnosticadas con una nueva cepa de la hepatitis E que fue transmitida a través de ratas, de acuerdo con un reciente estudio realizado por los científicos de la Universidad de Hong Kong, que aún no saben cómo el virus pasó de roedores a humanos.

"Lo que sabemos es que las ratas en Hong Kong son portadoras del virus, evaluamos a los humanos y encontramos el virus. Pero no sabemos exactamente cómo salta entre ellos: si las ratas contaminan nuestros alimentos o si hay otro animal involucrado", señaló el microbiólogo y uno de los autores del estudio, Siddharth Sridhar, recoge CNN.

El primer caso de la infección de la hepatitis E a través de ratas fue detectado en Hong Kong en 2018, mientras que el caso más reciente se registró hace una semana. El pasado 30 de abril, un hombre de 61 años con una función hepática anormal dio positivo por el virus.

La cepa humana de la hepatitis E —una enfermedad hepática que también puede causar fiebre, ictericia y un agrandamiento del hígado— generalmente se transmite a través de la contaminación fecal del agua potable, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, con la hepatitis E de rata las cosas no están tan claras. El último paciente diagnosticado no tenía ratas ni excrementos de ratas en su casa. Además, el hombre no tenía un historial reciente de viajes y ninguno de sus familiares había experimentado síntomas.

"Según la información epidemiológica disponible, no se pudo determinar la fuente y la ruta de infección", comunicó el pasado 30 de abril el Centro de Protección de la Salud de Hong Kong.

"Podría haber mucho más casos"

Sridhar advierte que podría haber muchas más personas infectadas con la hepatitis E de rata, y no solo en el territorio chino. "Mi sensación es que esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo", dijo el científico.

Hasta la fecha, solo un caso de infección fue confirmado fuera de China. Se trata de un hombre canadiense que había viajado previamente a África. El paciente fue al hospital después de experimentar urticaria, náuseas, ictericia severa e inflamación del hígado, y dio positivo por hepatitis E de rata. La única razón por la cual las autoridades detectaron este caso fue porque usaron un tipo amplio de prueba que detecta muchos hilos del virus de la hepatitis E, según un informe publicado el pasado septiembre en la revista Journal of Infectious Diseases.

"Esto no debería estar sucediendo. Necesitamos vigilancia continua en el público para controlar esta infección inusual. Realmente espero que las autoridades de Salud Pública den el primer paso y observen cuánto están realmente expuestas sus poblaciones a la hepatitis E de rata", concluyó Sridhar.

Entre tanto, los médicos instan a las personas a tomar medidas preventivas, como lavarse las manos antes de comer, almacenar los alimentos adecuadamente, y mantener la casa limpia y desinfectada con lugares mínimos de anidación para roedores.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!