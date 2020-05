"Messi es 'top', pero Maradona es otro mundo": Fabio Cannavaro no tiene dudas sobre quién es el mejor futbolista de la historia

Cada uno tendrá su propia opinión. Para Fabio Cannavaro, campeón del mundo en 2006 con Italia, Diego es mucho mejor que los demás, incluso Lionel Messi.

Tal vez lo dice porque nació en Nápoles y empezó su carrera en el equipo de su ciudad, con el que en los años 1980 brilló Maradona.

"Tengo mucho respeto por Messi. Para la nueva generación es uno de los mejores, pero Maradona era diferente, porque el fútbol de entonces era diferente", dijo Cannavaro a Sky Sports.

"Lo pateaban mucho, pero él siempre tenía el control y era duro", agregó

"Messi es 'top', pero Maradona es otro mundo. Nunca lo comparo con otros jugadores. Nunca he visto jugar a Pelé, pero he visto a Maradona, cada partido suyo durante siete años consecutivos. No es uno de los mejores, es el mejor", añadió.

Maradona fue un verdadero ídolo en el Nápoles, al que ayudó a ganar dos títulos de la Serie A y una Copa de Italia. También fue un héroe en la selección argentina, a la que llevó al título de campeona del mundo en 1986.

En cuanto a Lionel Messi, hizo una brillante carrera en el Barcelona (club por el que también pasó Maradona) y tiene en su palmarés seis balones de oro. Sin embrago, la suerte no lo ha acompañado cuando ha jugado con la selección albiceleste.