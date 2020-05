Brasil supera las 11.000 muertes por covid-19 tras registrarse 496 decesos en las últimas 24 horas

O @minsaude atualiza a situação do #coronavirus no Brasil - 10/05▶️162.699 casos confirmados▶️86.619 em acompanhamento▶️64.957 recuperados▶️11.123 óbitos ⏺️132 apresentam data do óbito nos últimos 3 dias ▶️1.892 óbitos em investigaçãoSaiba mais https://t.co/fIH1TRftNxpic.twitter.com/3pDtwlKhb6