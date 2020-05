Google Authenticator permite exportar cuentas a otros dispositivos de Android

La aplicación de Google para la verificación en dos pasos Google Authenticator ha sido renovada para los dispositivos Android. Además de la nueva interfaz, su última versión disponible (5.10) ofrece la posibilidad de transferir los datos entre distintos dispositivos en los que está instalada la aplicación.

La versión actualizada está disponible desde el pasado jueves, Día Mundial de las Contraseñas, y permite exportar e importar cuentas sin necesidad de añadir todos los datos manualmente. Solo se necesita elegir las cuentas que hace falta exportar y generar un código QR para luego escanearlo con otro móvil, por ejemplo, y así importar toda la información necesaria.

Sin embargo, algunos usuarios ya se han quejado de que no han podido recuperar sus cuentas o sincronizar la nube, de que Google Authenticator no funciona de manera adecuada, y también de que no se puede hacer un 'backup'.

Se trata de la primera actualización de la aplicación en casi tres años. Los últimos cambios para Android se efectuaron el 22 de agosto de 2017, y para los dispositivos iOS hubo una actualización hace apróximadamente un año para ajustar Google Authenticator a las pantallas de los iPhone X.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!