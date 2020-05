VIDEO: El aterrador momento en que un desconocido entra en una casa y observa una adolescente dormida

La Policía respondió rápidamente, pero el intruso ya se había ido. No está claro cómo entró en la vivienda.

Las cámaras de seguridad captaron el aterrador momento en que un desconocido entra en una vivienda en la ciudad estadounidense de Wichita (Kansas) y se para ante una adolescente dormida en un sofá.

Aniyah Robinson, de 15 años, dijo a KAKE News que una vez que abrió los ojos, sintió que estaba en una escena de una película de terror.

"Simplemente me asusté por el hecho de que alguien, que no conocía, estaba sentado mirándome", comentó la joven, agregando que fue "aterrador".

Por su parte, Angel, la madre de Aniyah, contó que su hija entró en su habitación gritando: "Mamá, hay alguien en la casa".

La mujer se aseguró de que su hija de 2 años y Aniyah estuvieran a salvo en una habitación antes de llamar a su madre y a la Policía para pedir ayuda.

La Policía de Wichita respondió rápidamente, pero el intruso ya se había ido. No está claro cómo entró en la casa, pero una cámara de vigilancia, que Angel compró recientemente, lo grabó caminando por la casa y entrando en las habitaciones.

Nadie resultó herido y no robó nada. "No tomó nada y creo que eso es más aterrador", señaló la mujer. "¿Porque qué quería? No sé lo que quiere, ¿va a volver?", se preguntó Angel.

La familia Robinson espera que su video sea lo suficientemente claro para que las personas reconozcan al intruso y se comuniquen con la Policía. "No sabemos si ha hecho esto antes. La próxima vez podría ser algo diferente o quién sabe lo que está pensando", concluyó la mujer.