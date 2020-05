Esto es lo que hacen Bill Gates y otros multimillonarios para reducir el estrés (y tú también puedes permitírtelo)

Para rendir más en el trabajo, hay que saber descansar bien. Basándose en esta idea, la revista Inc. ha recopilado datos sobre cómo se relajan tres de los empresarios más exitosos del mundo.

Bill Gates

El cofundador de Microsoft y copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates —que ocupa el segundo lugar en la lista de Forbes de los multimillonarios más ricos del mundo con 104,8 mil millones de dólares—, prefiere relajarse con juegos inteligentes y, sobre todo, con el bridge. Según la revista, Gates a menudo juega con su amigo Warren Buffett, la cuarta persona más rica del mundo. Si bien admite que no es un jugador perfecto, Gates está convencido de que el bridge es un ejercicio muy bueno para el cerebro, por lo que a veces participa en torneos como el Campeonato Mundial de Bridge en línea.

Además, le gusta pasar el rato jugando con su esposa Melinda y sus hijos a un juego de mesa llamado 'Los colonos de Catán', en la que los jugadores son colonos que han aterrizado en una isla deshabitada y tienen que construir una nueva civilización.

Warren Buffett

El presidente y director ejecutivo del conglomerado de inversiones Berkshire Hathaway —que ocupa la cuarta posición de la lista de los más ricos con una fortuna de 66.700 millones de dólares— no solo recurre al bridge para desestresarse. Al 'Oráculo de Omaha' le gusta relajarse tocando el ukelele, una pequeña guitarra de cuatro o cinco cuerdas (dependiente del modelo) muy común en Hawái, Tahití y la isla de Pascua. Algunos estudios indican que aprender a tocar un instrumento musical no solo desarrolla el cerebro, sino que también ralentiza el proceso de envejecimiento.

Según la revista, Buffett a menudo toca el ukelele y canta en las reuniones de la junta directiva de su compañía, actos benéficos y otros eventos publicos. En este video, el magnate estadounidense interpreta la canción 'I'd like to Teach the World to Sing' ('Me gustaría enseñar al mundo a cantar', en español) del icónico anuncio clásico de Coca-Cola.

Mark Cuban

El propietario de los Dallas Mavericks de la NBA y el copropietario de AXS TV, Magnolia Pictures y otras pequeñas compañías emergentes dedica al menos una hora al día a entrenamiento cardiovascular: baloncesto, entrenadores elípticos, clases de kickboxing y otras muchas actividades.

Eso sí, antes de dormir, el empresario hace lo que mucha gente: ver una película o una serie en la cama. Según Inc., una de las series favoritas de Cuban es el drama policial 'Ley y orden' de NBC. También le encantan las películas sobre desastres. "[Mi actor favorito es] la estrella de cualquier película del fin del mundo. Me encanta ver cómo se destruyen las ciudades", confesó hace varios años en una entrevista para Paper City.

