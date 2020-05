Grecia abre más de 500 playas con un manual de reglas para bañistas

Desde este sábado, 515 playas están abiertas al público en Grecia, que vive una ola calor sin precedentes con temperaturas rayanas en los 40 grados, un récord térmico para el mes de mayo como no se veía en los últimos 150 años.

Las playas fueron cerradas el pasado 14 de marzo como parte del plan de lucha contra el coronavirus y evitar el hacinamiento de gente. Ahora reabren, pero bajo condiciones de distanciamiento social para los bañistas, lo que, según el Gobierno, servirá de prueba y preparación de cara a la reanudación del turismo, vital para la economía del país, informa Reuters.

En un primer momento, las autoridades tenían previsto abrir las playas el 1 de junio, pero las altas temperaturas adelantaron la fecha. Eso sí, las personas que acudan en busca de sol deberán acatar una serie de condiciones, que no parecen haber disuadido a los bañistas. En particular, se prohíbe que se concentren más de 40 personas por cada 1.000 metros cuadrados, mientras que los postes de las sombrillas deben estar separados por cuatro metros (con sus toldos a no menos de un metro), según se especifica en un manual del Gobierno dirigido a la población.

Queda prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la playa, mientras los cafés y restaurantes venderán solo comida envasada y para llevar, que no podrá ser preparada en el lugar. De momento, tampoco se podrán practicar deportes de equipo. Oficiales de inspección especiales velan por el cumplimiento de las regulaciones a pie de playa.

El alcalde de Alimos, Andreas Kondylis, espera que los turistas extranjeros puedan empezar a llegar a partir del mes de julio: "El mensaje es que Grecia es un país muy seguro y hospitalario. Los invitamos y esperamos que vengan, siempre y cuando sigan las reglas".

La situación con el coronavirus en Grecia es favorable, en comparación con sus países vecinos. El número total de infectados es de 2.810, con 160 víctimas fatales.