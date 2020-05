Bloomberg cambia el titular de un artículo sobre la mortalidad por coronavirus en Rusia tras las críticas de Moscú

La agencia Bloomberg ha cambiado el titular de un artículo sobre la mortalidad por coronavirus en Rusia después de recibir críticas desde Moscú.

Inicialmente titulada 'Los expertos quieren saber por qué el coronavirus no mató a más rusos', la nota provocó la indignación de la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova. En su página de Facebook, la diplomática denunció que se ha lanzado una compañía de desinformación contra Moscú.

El 16 de mayo, el título de dicho artículo fue modificado por 'Los expertos cuestionan los datos rusos sobre la mortalidad del covid-19'. Materiales similares fueron publicados en otros medios occidentales. Rusia ya ha exigido que The Financial Times y The New York Times se rectifiquen por las acusaciones de manipulación de estadísticas por parte de las autoridades rusas.