Exdirector de la OMS: "Es realmente posible que el virus se queme naturalmente antes de que haya una vacuna"

"Existe una posibilidad real de que el virus se queme naturalmente antes de que desarrollen alguna vacuna", ha declarado este sábado el oncólogo Karol Sikora, exdirector del programa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el cáncer, en su cuenta de Twitter.

Sikora sostuvo que la desaparición natural del nuevo coronavirus es un "escenario factible", y remarcó que es preciso seguir guardando distancia y esperar que las cifras continúen mejorando. El oncólogo recordó que nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar y él tampoco pretende vaticinar el futuro exacto, pero cree que "en una situación desconocida es una posibilidad".

"Vemos un patrón similar en todas partes, sospecho que tenemos más inmunidad de la estimada", escribió el médico. "Tenemos que seguir ralentizando el virus, pero podría estar desapareciendo por sí mismo", opinó.

No obstante, algunos de sus seguidores cuestionaron su suposición, señalaron que no tiene fundamento alguno y pidieron que comparta su estudio respecto al tema o algunas evidencias que respalden el escenario descrito.

"Es solo una posible tesis. Por favor, pruébela con sus propios hijos y no los míos", comentó uno de los usuarios. "Por favor, no tomen sus palabras como un evangelio. Que proporcione las pruebas para esta suposición y si no, es mejor atenerse a los hechos. Nada de falsas esperanzas", escribió otro.