Arzobispo de Polonia pide al Vaticano que investigue a un obispo por ocultar casos de abuso sexual de niños

El arzobispo más importante de la Iglesia católica de Polonia, Wojciech Polak, ha pedido al Vaticano que investigue al obispo Edward Janiak por proteger a sacerdotes que abusaron sexualmente de niños, según un comunicado emitido este sábado, informa Reuters.

"Pido a los sacerdotes, monjas, padres y educadores que no se dejen guiar por la falsa lógica de proteger a la Iglesia, de ocultar eficazmente a los abusadores sexuales", reza el mensaje del primado de Polonia y arzobispo de Gniezno. "No hay lugar entre el clero para abusar sexualmente de menores, no permitimos ocultar estos crímenes", continúa.

Polak difundió el texto después de que este sábado se emitiera en YouTube un documental de los hermanos Tomasz y Marek Sekielski en el que se demuestra que Janiak —que ejerce su ministerio en la ciudad de Kalisz— no tomó medidas contra los sacerdotes de los que se tenía constancia que habían abusado de niños.

La Santa Sede mueve ficha

Janiak, que permanece en su cargo, no se ha pronunciado sobre estas acusaciones vertidas contra él.

Sí lo han hecho algunos miembros de la curia de Kalisz, que aseguran que los padres de una de las presuntas víctimas mencionadas en la película —que acumula casi 4 millones de visualizaciones— no siguieron el procedimiento correcto, ya que les recomendaron comunicar "de inmediato sus preocupaciones al fiscal". Asimismo, se lamentan de que los hermanos Sekielski no hayan mostrado esa parte de la conversación.

El año pasado la Santa Sede introdujo una serie de medidas para que los obispos que hagan la vista gorda respecto al abuso sexual infantil rindan cuentas ante la Justicia. Por esta razón, se espera que el Vaticano nombre a un investigador para analizar el caso de Janiak.

"Creo que esto es solo una fachada", explica Agata Diduszko-Zyglewska, coautora de un mapa que marca el abuso sexual infantil por parte de sacerdotes en Polonia. "A lo largo del último año el católico ha sabido que hay obispos que encubrieron casos de pedofilia y, sin embargo, ninguno de ellos ha sido cesado", añadió.

