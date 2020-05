La mayor cadena privada de residencias de ancianos de EE.UU. violó las normas federales destinadas a detener la propagación del covid-19

La agencia federal que regula los hogares de ancianos halló fallos que causaron más infecciones con coronavirus en 10 de los 26 hogares para ancianos de la empresa Life Care Centers of America.

La mayor cadena privada de hogares de ancianos operados por la firma Life Care Centers of America ha violado los estándares federales destinados a detener la propagación, infecciones y muertes por covid-19, informa The Washington Post con referencia a datos de las inspecciones llevadas a cabo por la agencia federal Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) .

Los especialistas de CMS descubrieron que los requisitos y medidas sobre el control y la prevención establecidos a raíz de la pandemia de coronavirus fueron violados en 10 de los 26 centros de Life Care inspeccionados. Entre otras deficiencias, se documentó que en estos hogares para mayores el personal no se lavaba las manos, las pautas de distanciamiento social no se cumplían, los pacientes infectados con covid-19 tenían contacto con los que estaban sanos y salían a los pasillos sin máscaras, y que se utilizaba material sin desinfectar con todos los residentes por igual.

Hasta el momento, Life Care Centers of America, que opera más de 200 hogares de ancianos en 28 estados, ha registrado al menos 2.000 casos positivos y 250 muertes entre residentes y personal de sus centros.

Respuesta de Life Care Centers of America

Esta compañía privada, con sede en Tennessee, se ha defendido de las acusaciones argumentando que ni la mayor de las preparaciones podría haber contenido el virus y que los administradores de sus centros trabajaron con previsión. "Life Care Centers of America y sus instalaciones afiliadas no son perfectas; ninguna organización lo es porque está formada por personas, y las personas son seres humanos imperfectos", dijo el presidente de la cadena de residencias, Beecher Hunter, en una carta a The Washington Post.

Lo cierto es que en todo el país, incluso en hogares de ancianos con historiales ejemplares, se han documentado públicamente casos de covid-19, y no hay datos a escala nacional que corroboren que la tasa de infecciones y muertes en las instalaciones de Life Care sea más alta que en otras, por lo que la empresa se defiende y habla de una campaña de desprestigio.

Sin embargo, con la postura de la compañía no coinciden familias de afectados, exempleados ni fiscales federales, quienes señalan directamente a la firma de gestionar de forma deficiente el tratamiento a los pacientes tanto en esta crisis del coronavirus como años atrás, debido, entre otros factores, a la falta de personal.