Una británica habla sobre su madre fallecida por covid-19 en un asilo: "Es horrible cuando no puedes verlos ni tomarlos de la mano"

Michelle Rowland perdió a su madre, Doreen, que se infectó con coronavirus en un hogar de ancianos en Kent (Reino Unido). La llamaron en marzo para informarle que Doreen, de 72 años, tenía fiebre y tos, y posteriormente confirmaron que dio positivo al covid-19.

Al enterarse, Michelle inmediatamente quiso ver a su progenitora pero, como a muchos familiares de pacientes con coronavirus, no se le permitió hacerlo.

"Es realmente horrible porque no puedes ir a verlos. No puedes sostener su mano. No puedes cuidarlos. Tuve que persuadirlos para poder hablar con mi madre por teléfono. Esa fue la última vez", relató la mujer a RT.

"Hablamos sobre el día que estábamos esperando: cuando el clima se pusiera más cálido, íbamos a llevarla en una silla y sacarla afuera. Estaba ansiosa por eso", compartió. Luego, Rowland recibió una llamada desde el asilo para notificarle de la muerte de su madre.

La semana pasada, un estudio de la Escuela de Economía de Londres reveló que más de 22.000 residentes de asilos en Inglaterra y Gales podrían haber muerto como resultado directo o indirecto del covid-19. El primer ministro, Boris Johnson, dijio que que aunque "lamenta" la amarga situación en los hogares de ancianos, ha habido una "mejora palpable".