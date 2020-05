Economistas prevén una caída significativa del PIB de Suecia a pesar de su estrategia sin cuarentenas ante el coronavirus

La decisión de las autoridades suecas de mantener los negocios abiertos durante la pandemia no ha podido evitar el declive económico y ha provocado un crecimiento importante de la tasa de mortalidad en el país.

La estrategia de las autoridades de Suecia para combatir la pandemia de coronavirus sin decretar una cuarentena estricta con el objetivo de evitar daños a su economía no está funcionando y el país se enfrentará a un declive económico casi igual que los países que impusieron cierres, informa The Financial Times con referencia a varios expertos en economía.

Las primeras cifras del producto interno bruto (PIB) sueco en el primer trimestre de este año muestran que en marzo el país tuvo un mejor desempeño que gran parte de la Unión Europea, ya que registró una disminución del 0,3 %, en comparación con el 3,8 % de la eurozona.

No obstante, los economistas pronostican que es poco probable que a largo plazo Suecia escape de un severo declive económico. Así, la Comisión Europea prevé que el PIB del país escandinavo caiga un el 6,1 % este año.

En la propia Suecia tienen una perspectiva aún más sombría: el banco central del país, el Riksbank, estima que este año el PIB nacional se contraerá del 7 al 10 %. Por su parte, los economistas del banco sueco SEB pronostican un decrecimiento del 6,5 % este año: casi la misma cifra que en EE.UU. y Alemania. Se trata de datos un poco mejores que las previsiones para Noruega y que las caídas del 9-10 % previstas en Finlandia y Dinamarca, sus tres países vecinos que han decretado cierres a causa de la pandemia.

Economía "más o menos igual" y muchas más muertes

"Es muy temprano para decir que lo hicimos mejor que otros. Al final, creemos que Suecia terminará más o menos igual", dijo a The Financial Times la exdirectora adjunta de política monetaria del Riksbank y actual economista jefe de Handelsbanken, Christina Nyman.

No obstante, en opinión de esta experta, la economía sueca estaría hoy más afectada si no se hubiera adpotado un enfoque suave hacia la pandemia. "Si no hubiéramos tenido estas mejores circunstancias, nos habría ido peor. Por lo general, estamos más afectados por una recesión global", agregó.

Nyman explicó que la economía sueca depende mucho de su gran industria manufacturera y debido a las medidas de prevención de propagación del coronavirus adoptadas por otros países, compañías como el fabricante de camiones y automóviles Volvo se vieron obligadas a detener su producción durante varias semanas.

En este contexto, el economista jefe para Europa de Capital Economics, David Oxley, subrayó que a pesar de no cerrar sus negocios, Suecia todavía depende de la demanda y las cadenas de suministro en otros países. "Solo hay una cantidad limitada de ventajas de ir contracorriente cuando el resto del mundo está haciendo lo contrario", agregó.

Este experto calificó la actividad económica en Suecia de "sombría, tal vez no tan sombría como en otros lugares, pero sigue siendo una disminución sin precedentes", reconociendo que su PIB del primer trimestre, relativamente saludable en comparación con el resto de la UE, fue resultado de las cifras de enero y febrero, más positivas de lo esperado.

El covid-19 se ha cobrado la vida de 3.698 personas en Suecia, que tiene 10 millones de habitantes. Se trata de una cifra muy superior, más del triple, que la registrada en las vecinas Dinamarca, Finlandia y Noruega, que tienen una población conjunta de 15 millones y sí decretaron medidas de confinamiento.

La tasa de mortalidad de la enfermedad en Suecia, de más del 12 %, es una de las más altas en Europa, superada solo por Francia (más del 15 %), Reino Unido e Italia (más del 14 %, cada uno).

Pese a estos datos, el epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública de Suecia, Anders Tegnell, quien diseñó la estrategia de evitar medidas estrictas ante el brote de coronavirus, insiste en que su enfoque suave ante la pandemia ha sido correcto.