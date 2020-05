VIDEO: Un nadador paralímpico huye de dos tiburones en una playa española

El nadador del equipo paralímpico español Ariel Schrenck estaba entrenando el pasado domingo en la playa de Sant Pol, ubicada en la localidad de Sant Feliu de Guíxols, en Cataluña, cuando se dio cuenta de que en el agua, a apenas 100 metros de él, había dos tiburones.

😱 ¡EL SUSTO DE SU VIDA! 🦈Nadador paralímpico se topa con DOS TIBURONES en Girona. #JUGONESpic.twitter.com/BGtK1afQFr — JugoneslaSexta (@JugoneslaSexta) May 18, 2020

El joven fue alertado por su madre, que le gritaba desde la orilla. "Paro a recuperar el aire y veo que mi madre me está gritando como una loca", explicó Schrenck en el programa 'Jugones' de La Sexta.

"Me concentré en poder gritarle, hacer que saliera del agua. El miedo en ese momento te invade", reveló su madre, Carolina Martínez, que fue la primera en percatarse que su hijo se encontraba en peligro.

Schrenck, que según él estaba nadando a cien metros de la orilla, empleó todas sus fuerzas para poder salir del agua lo más rápido posible.

"En ese momento me entró un pánico terrible en el cuerpo y empiezo a nadar como loco", confesó el nadador. "Han sido los cien metros en los que más me he dejado el alma nadando".

Finalmente, Schrenck logró salir del agua ileso. "No estoy en plena forma, ni mucho menos, y casi me muero esprintando hacia la orilla", recordó el deportista.

Ariel es un nadador paralímpico y todo un ejemplo de superación. El proyecto @bswim2015 acerca la natación a personas con dificultades motrices. Comparte para dar voz a su historia. pic.twitter.com/h9D37zQo8d — Fundación "la Caixa" (@FundlaCaixa) March 7, 2019

