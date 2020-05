Hijo de Michael Jordan habla del día en que venció a su padre en baloncesto y de su reacción al perder

Marcus James Jordan, uno de los hijos de la legendaria estrella del baloncesto Michael Jordan, contó en una reciente entrevista algunas anécdotas sobre lo que fue crecer al lado de una celebridad.

En conversación con el portal de entretenimiento TMZ, Marcus, de 29 años, recordó esta semana que solía jugar con su padre baloncesto 'uno contra uno'. Según dijo, tenían su propia versión del juego y un día mientras se divertían logró derrotarlo.

"Conseguí una victoria rápida. Así fue. No recuerdo el marcador, pero gané", aseguró.

Sin embargo, el bien conocido ímpetu ganador de Su Majestad salió a relucir incluso en aquella ocasión: "Volvió corriendo [Michael] y obviamente me ganó y eso fue todo. En realidad no volvimos a jugar mucho después de eso", confiesa el segundo de los cinco hijos de Jordan, quien durante su paso por la universidad practicó ese deporte en la posición de escolta, al igual que su padre.

Entre sus historias de infancia al lado de Mike, que ya era una figura, Marcus destaca una ocasión en que el rapero Jay-Z y la cantante Beyonce visitaron su casa. "Mi papá y Jay-Z cantaron 'All Around The World' en nuestro gimnasio", recuerda el joven, y detalló que años más tarde el rapero inmortalizó ese momento en una estrofa de la canción 'Nigga Please'.

Otro de los momentos que Marcus recuerda con mucho cariño, y que le quedó grabado, fue la entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad a su padre de manos del entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, en la Casa Blanca en 2016. "Tuve la oportunidad de interactuar con él [con Obama] y con su esposa Michelle", cuenta.

Finalmente, reiteró que aquellos fueron tal vez los dos momentos en los que se sintió realmente "asombrado", por más que su historia familiar le presentara como algo "natural" interactuar en el día a día con personas como esas.

