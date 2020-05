El Gobierno de Brasil no menciona en un anuncio oficial las 1.179 muertes por coronavirus a pesar de ser ya la principal causa de decesos en el país

Com mais de 106,7 mil brasileiros curados da Covid-19, o Brasil avança no combate ao #coronavírus. Até 19h desta terça-feira (19), foram registrados também 146.863 casos em tratamento. A batalha do Governo Federal para salvar vidas continua.#NinguémFicaPraTráspic.twitter.com/OFmMfBLlYc