"Quien sea de derechas que tome cloroquina": Bolsonaro bromea sobre el uso del polémico medicamento mientras aumentan los muertos en Brasil

Con 1.179 muertes en 24 horas, una cifra récord en Brasil desde que comenzó la pandemia, y convertido en el tercer país con más números de contagiados a nivel mundial, el presidente Jair Bolsonaro todavía tiene ánimo para bromas.

En una entrevista, el presidente habló del nuevo protocolo que se aprobó este miércoles y que amplia el uso de la cloroquina –un medicamento para tratar la malaria y del que aún no existen pruebas sobre su efectividad– para pacientes con síntomas iniciales de contagio. Hasta el momento su uso estaba restringido a pacientes en situación grave o crítica.

"¿Qué es la democracia? ¿Tú no quieres? Tú no lo haces. No es necesario que tome cloroquina", comentó. "Quien es de derecha que tome cloroquina. Quien es de izquierda que tome Tubaína [un refresco]", bromeó.

El presidente también aprovechó para ironizar sobre el gobernador de Pernambuco, Paulo Cama, infectado de coronavirus, y crítico con la gestión de la crisis sanitaria por parte de Bolsonaro. "Creo que quien dijo que era veneno, no puede tomar [cloroquina]. Puede ser que no la necesite. Yo en su lugar la tomaría", comentó.

Divergencias por la cloroquina

El uso de la cloroquina ha sido una de las principales divergencias entre Bolsonaro y los dos exministros de Salud, Nelson Teich y Henrique Mandetta, ambos fuera de la cartera por sus desencuentros con Bolsonaro por la gestión de la crisis.

En una entrevista esta semana a la Folha de S. Paulo, Mandetta aseguró que el uso de la cloroquina en pacientes con síntomas leves podría aumentar la presión en los centros de terapia intensiva y provocar muertes en las casas por arritmia.

Brasil se ha convertido en uno de los países del mundo más afectados por la pandemia. El Ministerio de Salud informó el martes de un nuevo récord de muertes diarias por coronavirus, al reportarse 1.179 fallecimientos en 24 horas, lo que sitúa el número total de víctimas fatales en 17.971 y la de infectados en 271.628.